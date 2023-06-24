Казахстанский школьник занял второе место на фестивале в Италии

Фото: astanatv.kz

Казахстанский школьник занял второе место на престижном международном фестивале Sanremo Junior 2023 в Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой телеканал "Астана".

13-летний Сагын Омирбайулы стал лучшим среди исполнителей из 20 стран мира. В 2022 году он получил бронзу на шоу "Голос. Дети". Музыкой он занимается с пяти лет. Сагын говорит, что пение со сцены вселило в него уверенность в себе.

"Я два года учился во Дворце школьников в Астане. Там я смог раскрыться, избавиться от своих внутренних комплексов. Именно там впервые я показал свое мастёрство. Тогда для меня это казалось большой сценой", — говорит вакалист.

У Сагына на будущее большие планы. Говорит, пока возьмёт паузу в музыкальных конкурсах. Но только для того, чтобы определиться с направлением и репертуаром.