Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии в Казани

Фото: МВД РК

Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии по рукопашному бою в Татарстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Соревнования, в которых приняли участие спортсмены из 17 стран, проходили в Казани с 11 по 13 ноября.

В спортивном состязании в весовой категории до 80 килограммов выступил старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования ДП Кызылординской области Нуршат Аманкосов. Он завоевал бронзовую медаль.