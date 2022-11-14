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Сегодня, 04:32
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Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии в Казани
Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии по рукопашному бою в Татарстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Соревнования, в которых приняли участие спортсмены из 17 стран, проходили в Казани с 11 по 13 ноября.
В спортивном состязании в весовой категории до 80 килограммов выступил старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования ДП Кызылординской области Нуршат Аманкосов. Он завоевал бронзовую медаль.
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