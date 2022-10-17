Казахстанский полицейский стал бронзовым призёром на Кубке Азии

Фото: polisia.kz

В Актау завершился Кубок Азии по спортивному и боевому самбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В чемпионате участвовали 200 атлетов из более 13 стран. На ковре за победу боролись десятки чемпионов мира и победители континентальных турниров. Сотрудник отряда быстрого реагирования ДП области Абай, мастерски одолев своих соперников, стал бронзовым призёром в весовой категории свыше 91 килограмм.

Дамир Секен работает в органах внутренних дел с 2017 года. Самбо он занимается уже более пяти лет.