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  • Казахстанский полицейский стал бронзовым призёром на Кубке Азии
polisia.kz Сегодня, 05:27
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Фото: polisia.kz

Казахстанский полицейский стал бронзовым призёром на Кубке Азии

В Актау завершился Кубок Азии по спортивному и боевому самбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В чемпионате участвовали 200 атлетов из более 13 стран. На ковре за победу боролись десятки чемпионов мира и победители континентальных турниров. Сотрудник отряда быстрого реагирования ДП области Абай, мастерски одолев своих соперников, стал бронзовым призёром в весовой категории свыше 91 килограмм.

Дамир Секен работает в органах внутренних дел с 2017 года. Самбо он занимается уже более пяти лет.

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#спорт #полицейский
Сегодня, 05:27
115
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