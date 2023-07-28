Казахстанский пловец установил рекорд страны и пробился в полуфинал ЧМ-2023

Фото: instagram/mussin_adilbek

В японском городе Фукуока проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В нем принимают участие и казахстанские спортсмены. По итогам утренних предварительных заплывов казахстанец Адильбек Мусин преодолел дистанцию 100 метров баттерфляем с результатом 51,68 секунды. Он занял 14-е место и квалифицировался в полуфинал ЧМ, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"С этим результатом Адильбек установил новый рекорд Казахстана, и остановился всего в одной сотой доле секунды от отборочного норматива "А", который дает автоматическую квалификацию на Олимпийские игры Париж-2024. Адильбек планомерно обновляет рекорды Казахстана, целенаправленно идет к своей цели. Впереди еще полуфинальные и финальные заплывы в данной дисциплине, поэтому есть еще возможность улучшить результат, и мы желаем Адильбеку удачи и победного настроя", - прокомментировал выступление Мусина олимпийский чемпион Дмитрий Баландин - тренер-консультант национальной сборной команды Республики Казахстан.

Ранее в соревнованиях по плаванию на ЧМ казахстанке Диане Тасжановой удалось установить рекорд Казахстана.