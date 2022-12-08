Казахстанский математик объясняет сложные задачи и примеры в TikTok

Фото: BaigeNews.kz

Данияр Сенгирбай — обычный учитель математики, который набирает популярность в TikTok. На него подписаны 109 тысяч человек.

Если раньше казалось, что математика — это невероятно сложная и местами скучная наука, то сейчас появились люди, которые ломают этот стереотип. Современные учителя математики освоили социальную сеть TikTok и создают для детей обучающие, интересные и лёгкие для понимания видеоматериалы. Образовательный контент на развлекательной платформе набирает обороты. И с одним из учителей, которые ворвались на платформу подростков, побеседовал корреспондент BaigeNews.kz.

В жизни Данияра Сенгербай TikTok появился два года назад, во время пандемии. Один из его учеников вдохновил создать страницу и начать записывать видео.

“Раньше я думал, что в TikTok только танцы. Мне мой один ученик показал, что есть учителя, которые выкладывают крутые видео вроде по учебе, но интересные. И тут меня осенило: “Эврика! Я ведь тоже могу так. И просто попробовал снять видео. Я получил неожиданно много положительных откликов, которые меня замотивировали делать больше”, — поделился учитель математики.

Данияр отмечает, что были периоды, когда он выгорал и мог забросить ведение страницы, однако всегда возвращался, потому что были подписчики, которые искали его.

“Мне как-то написал один мальчик, что готовился к экзамену для поступления в университет по моим видео и поступил на грант. Я был в шоке, что, делая такие маленькие и быстрые видео, я действительно кому-то помогаю. Это был очень приятный отзыв, потому что я снимаю самые обычные и базовые примеры, не что-то очень сложное. И даже это полезно и помогает понимать науку. Именно с этого момента я понял, что буду заниматься созданием обучающих видео”, — говорит Данияр.

TikTok становится платформой, где дети смотрят не только развлекательное видео, но и в весёлом формате запомнить сложные термины и задачи из школьной программы. Возможен ли симбиоз между традиционными занятиями в школе и обучающими видео в социальных сетях, рассказал нам Данияр Сенгербай.

“Сама платформа TikTok действительно может стать полноценным дополнительным источником знаний, помимо школьных уроков. Это как дополнительные витамины, которые принимают к основной пище. Идеальный симбиоз — это когда основные знания всё же получают в школе, и TikTok может отличной добавкой для понимания. Сейчас в целом становится больше образовательного контента и учителей, которые снимают предметные видео по истории, химии, математике”, — отмечает учитель

Видео Данияра смотрят не только ученики старших классов, но и их родители, и даже бабушки и дедушки.

“Надо знать свою аудиторию. Понимать, кто это и для кого ты снимаешь. Это с одной стороны. С другой, я начал снимать для учеников 8, 9, 10 классов и сейчас я вижу, что смотрят и комментируют меня даже взрослые люди — условно бабушки и дедушки моей изначальной целевой аудитории”, — говорит Данияр.

Опыт Данияра может быть полезен и другим учителям, которые, возможно, задумывались о том, чтобы попробовать себя на TikTok платформе, но никак не решались. Именно для них Данияр поделился полезными советами, как начать вести свою страницу, если ты учитель.

“TikTok — это действительно молодежная платформа. Поколению 90-х и нулевых нравится Instagram, но после нулевых дети предпочитают сидеть в TikTok. Соответственно аудитория сама диктует тренды. Но и мы можем зайти туда и разбавить музыкально-танцевальный контент”, — считает он.

Первый совет: сделанное лучше идеального

По словам моего собеседника, главное начать. Многие боятся сделать что-то неправильно, и это мешает начать вести аккаунты и снимать видео.

“Пришла идея — просто сделай. Если оставлять идею на потом, то это впустую. Например, я гуляю на свежем воздухе, и приходят креативные идеи — просто делаю. Необязательно сделать что-то супер новое и то, чего ни у кого нет. Иногда достаточно просто взять готовую схему видео, изменить под себя и все готово. Не стоит стараться сделать все идеально”, — рассказал он.

Второй совет: Системность

Важно выпускать видео с определенной периодичностью, потому что TikTok — платформа, где трендовые или хайповые видео живут один день. И быть всегда на волне не так уж просто. Системные публикации и введение аккаунта помогут не только удерживать свою аудиторию, но и привлекать новых подписчиков.

Третий совет: Записывать идеи для видео

“У меня не раз было такое, что ко мне приходила идея для нового видео, когда гулял на улице и по возвращению домой забывал мысль. Поэтому очень важно записывать свои идеи в заметки, или носить с собой небольшой блокнот. Сиюминутная мысль может стать основой для хорошего контента. Сейчас я сам записываю идеи в заметки телефона и потом пишу контент-план на неделю, например, чтобы понимать сколько видео и какие именно мне надо будет снять”, — делится Данияр.

Четвертый совет: музыка

“Музыка в TikTok крайне важна, потому что она помогает вывести видео в тренды. Надо следить за модными звуками, сохранять их себе, чтобы оставаться на волне и в ленте. Трендовая музыка помогает быстрее продвигаться”, — говорит он.

Пятый совет: не бояться

“Надо перебороть свой страх и убрать рамки. Ограничения мы ставим себе сами. Думаем: я не смогу, это не моё. Хотя всё это только у нас в голове. Для меня самое страшное слово — это “потом”, потому что это значит, что маленькая вероятность того, что я сделаю это. Важно ставить себе временные рамки, в которые хотите уложиться”, — говорит Данияр.

Своим коллегам Данияр советует ничего не бояться и делать так, как чувствуется.