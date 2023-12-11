Казахстанский физик-теоретик вошёл в список лучших учёных мира

Профессор Евразийского национального университета Ратбай Мырзакулов второй год подряд входит в список самых авторитетных учёных мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Как отметили в ведомстве, известный казахстанский физик-теоретик представлен в обоих рейтингах Стэнфордского университета по показателям публикационной активности и цитируемости в базе данных Scopus.