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Казахстанский физик-теоретик вошёл в список лучших учёных мира

Сегодня, 14:16
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gov.kz Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16
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Фото: gov.kz

Профессор Евразийского национального университета Ратбай Мырзакулов второй год подряд входит в список самых авторитетных учёных мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Как отметили в ведомстве, известный казахстанский физик-теоретик представлен в обоих рейтингах Стэнфордского университета по показателям публикационной активности и цитируемости в базе данных Scopus.

"В рейтинге анализированы достижения 100 000 лучших ученых мира, разделенные на 22 научных области. Номинанты отбирались по высоким показателям публикационной активности и цитируемости авторов в базе данных Scopus.

Профессор ЕНУ Ратбай Мырзакулов второй год подряд входит в состав двух рейтингов как наиболее цитируемый ученый за 2022 год, так и в список самых цитируемых ученых в мире на протяжении всей карьеры", - сообщили в Миннауки.

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