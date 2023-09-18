Казахстанский борец избил мужчину в детском парке развлечений

Казахстанский борец напал на мужчину и избил его в детском парке развлечений Алматы из-за возникшего конфликта между детьми, передаёт BaigeNews.kz.

В сети появилось видео нападения на мужчину. Нападающим оказался пятикратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе Алмат Кебиспаев, пишут СМИ.

Конфликт произошел 6 сентября в детском парке развлечений Алматы. Разборки начались с замечания женщины, что дети обижают друга друга и кидаются игрушками.

Пострадавший сообщил, что написал заявление в полицию, но действий со стороны органов не видит.

"С заявлением обратился гр. М.,1986г.р. в отношении гр. К.,1987г.р. который нанес ему телесные повреждения. Данный факт зарегистрирован по ст.73-1 ч.1 КРКобАП. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гр.М., назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.

После получения заключения экспертного исследования, материал будет направлен в СМАС по городу Алматы для принятия решения.