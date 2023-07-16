Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог

Фото: facebook.com/glebstr

Социальный эксперимент под названием "Прожить месяц на минимальную зарплату 70 000 тенге" затеял казахстанский блогер Глеб Пономарёв. Однако получилось растянуть эти деньги лишь на две недели. О том, как проходил эксперимент, и почему его пришлось завешлить досрочно, казахстанец рассказал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина сразу же уточнил, что отказался от фитнес-зала, заведений, доставки, сладостей, развлечений и алкоголя. Однако коммуналку блогер решил не убирать для чистоты эксперимента. Он признался, что передвигался в основном пешком и иногда ходил в гости, где его угощали кофе и мясными блюдами.

Значительная часть бюджета, по словам Глеба, "испарилась" на первый же день эксперимента. Самая первая трата — оплата комуслуг.

"После этого я сел на автобус и поехал на рынок Шапағат. Закупил там основные продукты: гречку, перловку, яйца, овощи. Из "лакшери" продуктов взял куриное филе, две тушёнки, лист салата и творог со сметаной. Продуктов должно хватить на 5-6 дней. Сумма: 11.300 тенге. На карте осталось: 43.630 тенге", — отчитался мужчина в соцсетях в первый день эксперимента.

Почти две недели казахстанец экономил на всём, что можно, пользуясь советами друзей и подписчиков. Однако были и хейтеры, которые не верили в чистоту эксперимента и заранее злорадствовали.

Фото: facebook.com/glebstr

"Начинаю привыкать к уровню злорадства в эти дни. Вчера две женщины пожелали мне заболеть в июле. Чтобы я увидел каково это жить на М3П еще и болеть. Вчера я показал свои продукты на ближайшие 5-6 дней и озвучил их цену: 11.300 тенге. После этого в личке начался настоящий взрыв негатива: не умеешь закупаться! Дорого! Курицу и огурцы не покупайте! Шикуете! За город надо ехать закупаться, а не на рынки. Перезапускай эксперимент! Чувствую, что мой эксперимент будет не только экономическим, но и психологическим", — написал Глеб.

Фото: facebook.com/glebstr

Он рассказал, что выделенные для эксперимента 70 тысяч у него закончились на 13 день.

"И это при том, что я максимально упростил условия эксперимента. Я не включил в него членов семьи и аренду квартиры. Я не покупал ничего из одежды. Я не учитывал, что у меня могут быть кредиты и рассрочки. Я почти не использовал транспорт — ходил пешком. Цель эксперимента: проверить насколько реалистичны показатели, спускаемые сверху. Как рассчитывается МЗ я так и не понял. Задача: жить и питаться максимально здорОво насколько позволяет бюджет (не выживать на хлебе и воде)", — признался блогер.

В конце эксперимента он описал свои траты за 13 дней:

Коммуналка: 15.000 (21,4%)

Продукты 32.032 (45,7%)

Бытовая химия: 2.285 (3,2%)

Стрижка: 4.000 (5,7%)

Сотовая связь: 2.490 (3,5%)

Проезд: 480 (0,6%)

Аптека: 15.020 (21,4%) (стоимость лекарств превысила бюджет)

Глеб признался, что во время эксперимента максимально снизил свой уровень жизни.

"По факту вернулся в свое детство в 90-е. Никаких заведений, развлечений, фитнес-залов, кинотеатров. Никакого сладкого, кофе и алкоголя. Если бы я включил в эксперимент хотя бы одного ребёнка, покупку одежды, кредиты, лечение, то эксперимент закончился бы в первые 2-3 дня.

У меня еще остались продукты до завтра (до 15-го дня). А купленной бытовой химии хватит до конца месяца. За 13 дней я один раз сходил в гости и меня раз угостили кофе и раз обедом — это растянуло эксперимент как минимум на сутки. Возможно если бы я жил на одной лапше, то растянул бы деньги на месяц. Но у нас же не осадное положение и не 90-е, верно?", — считает казахстанец.

Однако блогер поделился и психологическими выводами, которе ему удалось сделать во время эксперимента.

"Тревожность появилась в первый же день — из-за лимита на карте. Я очень стрессовал из-за мысли где и как лучше сэкономить. Через пару дней подключилась раздражительность. Апатия и подавленность сопровождали меня большую часть эксперимента. Увы, в этом состоянии у нас живут многие, что не лучшим образом отражается на здоровье социума. На моё состояние влияло: снижение уровня жизни, питание, минимум общения, ну и хейт в соцсетях который я получал ежедневно. Еще поймал себя на мысли, что стал думать не КАК больше заработать, а КАК сэкономить. "Сэкономил на себе - значит заработал" такое мне писали часто. Жуткая установка, которая способна держать человека в бедности годами. Вывод: жду когда мой психолог вернётся из отпуска и возвращаюсь в терапию", — написал Глеб Пономарёв.

Он также отметил, что во время эксперимента упала и егосоциализация.

"Я перестал видеться с друзьями. Отменял большую часть рабочих встреч в кофейнях (не хотел сидеть и облизываться на кофе). Лишний раз не выходил из дома - не было настроения. В какой-то момент я понял, что эксперимент начал превращаться в мою жизнь. По сообщениям в личку я увидел как много людей живут на такие деньги (у кого-то это зарплата, у кого-то пособие). Люди поддерживали, давали бытовые советы. Мне писали люди с инвалидностью, благодарили за эксперимент и рассказывали свои истории. Также я ощутил на себе силу хейта. Мне желали и заболеть, и родить ребенка с инвалидностью. Все "пожелания" публиковать не буду. Причём негатив чаще всего шел от людей, чей достаток явно выше МЗ. Понимаю, что такая агрессия у людей не от хорошей жизни. Но я увидел и явно садистские наклонности у некоторых. Но поддержки конечно было больше, за что я очень благодарен людям!", — отметил Глеб.

По его словам, ещё одна сторона вопроса это иждивенческие настроения. О них блогер узнал по личным сообщениям подписчиков, которые присылали свои истории Глебу во время эксперимента.

"У нас 4 детей, муж год не может найти работу, государство нам не помогает". Увы, таких сообщений были десятки. Кто-то даже предложил раздавать МЗ всем гражданам ежемесячно. Странно, но призрак коммунизма жив до сих пор. Мое субъективное мнение: если человек не пенсионер и имеет здоровье, то его доход зависит от него самого", — рассуждает казахстанец.

Он также признался, что во время эксперимента совершенно забыл о саморазвитии, потому что думал лишь о еде и закупах.

А ещё Глеб Пономарёв рассказал, что за 13 дней похудел на 2,5 килограмма.