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Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог
Социальный эксперимент под названием "Прожить месяц на минимальную зарплату 70 000 тенге" затеял казахстанский блогер Глеб Пономарёв. Однако получилось растянуть эти деньги лишь на две недели. О том, как проходил эксперимент, и почему его пришлось завешлить досрочно, казахстанец рассказал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина сразу же уточнил, что отказался от фитнес-зала, заведений, доставки, сладостей, развлечений и алкоголя. Однако коммуналку блогер решил не убирать для чистоты эксперимента. Он признался, что передвигался в основном пешком и иногда ходил в гости, где его угощали кофе и мясными блюдами.
Значительная часть бюджета, по словам Глеба, "испарилась" на первый же день эксперимента. Самая первая трата — оплата комуслуг.
"После этого я сел на автобус и поехал на рынок Шапағат. Закупил там основные продукты: гречку, перловку, яйца, овощи. Из "лакшери" продуктов взял куриное филе, две тушёнки, лист салата и творог со сметаной. Продуктов должно хватить на 5-6 дней. Сумма: 11.300 тенге. На карте осталось: 43.630 тенге", — отчитался мужчина в соцсетях в первый день эксперимента.
Почти две недели казахстанец экономил на всём, что можно, пользуясь советами друзей и подписчиков. Однако были и хейтеры, которые не верили в чистоту эксперимента и заранее злорадствовали.
Фото: facebook.com/glebstr
"Начинаю привыкать к уровню злорадства в эти дни. Вчера две женщины пожелали мне заболеть в июле. Чтобы я увидел каково это жить на М3П еще и болеть. Вчера я показал свои продукты на ближайшие 5-6 дней и озвучил их цену: 11.300 тенге. После этого в личке начался настоящий взрыв негатива: не умеешь закупаться! Дорого! Курицу и огурцы не покупайте! Шикуете! За город надо ехать закупаться, а не на рынки. Перезапускай эксперимент! Чувствую, что мой эксперимент будет не только экономическим, но и психологическим", — написал Глеб.
Фото: facebook.com/glebstr
Он рассказал, что выделенные для эксперимента 70 тысяч у него закончились на 13 день.
"И это при том, что я максимально упростил условия эксперимента. Я не включил в него членов семьи и аренду квартиры. Я не покупал ничего из одежды. Я не учитывал, что у меня могут быть кредиты и рассрочки. Я почти не использовал транспорт — ходил пешком. Цель эксперимента: проверить насколько реалистичны показатели, спускаемые сверху. Как рассчитывается МЗ я так и не понял. Задача: жить и питаться максимально здорОво насколько позволяет бюджет (не выживать на хлебе и воде)", — признался блогер.
В конце эксперимента он описал свои траты за 13 дней:
- Коммуналка: 15.000 (21,4%)
- Продукты 32.032 (45,7%)
- Бытовая химия: 2.285 (3,2%)
- Стрижка: 4.000 (5,7%)
- Сотовая связь: 2.490 (3,5%)
- Проезд: 480 (0,6%)
- Аптека: 15.020 (21,4%) (стоимость лекарств превысила бюджет)
Глеб признался, что во время эксперимента максимально снизил свой уровень жизни.
"По факту вернулся в свое детство в 90-е. Никаких заведений, развлечений, фитнес-залов, кинотеатров. Никакого сладкого, кофе и алкоголя. Если бы я включил в эксперимент хотя бы одного ребёнка, покупку одежды, кредиты, лечение, то эксперимент закончился бы в первые 2-3 дня.
У меня еще остались продукты до завтра (до 15-го дня). А купленной бытовой химии хватит до конца месяца. За 13 дней я один раз сходил в гости и меня раз угостили кофе и раз обедом — это растянуло эксперимент как минимум на сутки. Возможно если бы я жил на одной лапше, то растянул бы деньги на месяц. Но у нас же не осадное положение и не 90-е, верно?", — считает казахстанец.
Однако блогер поделился и психологическими выводами, которе ему удалось сделать во время эксперимента.
"Тревожность появилась в первый же день — из-за лимита на карте. Я очень стрессовал из-за мысли где и как лучше сэкономить. Через пару дней подключилась раздражительность. Апатия и подавленность сопровождали меня большую часть эксперимента. Увы, в этом состоянии у нас живут многие, что не лучшим образом отражается на здоровье социума. На моё состояние влияло: снижение уровня жизни, питание, минимум общения, ну и хейт в соцсетях который я получал ежедневно. Еще поймал себя на мысли, что стал думать не КАК больше заработать, а КАК сэкономить. "Сэкономил на себе - значит заработал" такое мне писали часто. Жуткая установка, которая способна держать человека в бедности годами. Вывод: жду когда мой психолог вернётся из отпуска и возвращаюсь в терапию", — написал Глеб Пономарёв.
Он также отметил, что во время эксперимента упала и егосоциализация.
"Я перестал видеться с друзьями. Отменял большую часть рабочих встреч в кофейнях (не хотел сидеть и облизываться на кофе). Лишний раз не выходил из дома - не было настроения. В какой-то момент я понял, что эксперимент начал превращаться в мою жизнь. По сообщениям в личку я увидел как много людей живут на такие деньги (у кого-то это зарплата, у кого-то пособие). Люди поддерживали, давали бытовые советы. Мне писали люди с инвалидностью, благодарили за эксперимент и рассказывали свои истории. Также я ощутил на себе силу хейта. Мне желали и заболеть, и родить ребенка с инвалидностью. Все "пожелания" публиковать не буду. Причём негатив чаще всего шел от людей, чей достаток явно выше МЗ. Понимаю, что такая агрессия у людей не от хорошей жизни. Но я увидел и явно садистские наклонности у некоторых. Но поддержки конечно было больше, за что я очень благодарен людям!", — отметил Глеб.
По его словам, ещё одна сторона вопроса это иждивенческие настроения. О них блогер узнал по личным сообщениям подписчиков, которые присылали свои истории Глебу во время эксперимента.
"У нас 4 детей, муж год не может найти работу, государство нам не помогает". Увы, таких сообщений были десятки. Кто-то даже предложил раздавать МЗ всем гражданам ежемесячно. Странно, но призрак коммунизма жив до сих пор. Мое субъективное мнение: если человек не пенсионер и имеет здоровье, то его доход зависит от него самого", — рассуждает казахстанец.
Он также признался, что во время эксперимента совершенно забыл о саморазвитии, потому что думал лишь о еде и закупах.
А ещё Глеб Пономарёв рассказал, что за 13 дней похудел на 2,5 килограмма.
"Чувство голода возникало гораздо чаще чем обычно, особенно перед сном. Но все-таки основой удар был не по ЖКТ, а по моей психике. Стресс. Думаю из-за этого и проснулась моя хроника. Я принципиально покупал здоровые продукты. Если бы я перешел только на лапшу, то ЖКТ скоро бы передал мне большой привет. Я всегда пытаюсь найти плюсы, даже в испытаниях. Но тут их немного: я отказался от алкоголя и фастфуда. И еще понял, сколько ненужных покупок обычно совершаю. Чуть пересмотрю свое потребление, но без перегибов. Некоторые мелочи стал ценить сильнее. Мой вывод: на 70.000 прожить нереально, даже одному человеку. Выжить — вероятно можно. Но с огромным уроном для здоровья и психики", — считает казахстанец.
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