Казахстанским учёным выделили 500 грантов для стажировки за рубежом

Фото: yourcountry.com.ua

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили о начале приёма документов на участие в конкурсе для прохождения научных стажировок за рубежом, передаёт BaigeNews.kz. Прием заявок продлится до 15 марта 2023 года. Присуждение будет осуществляться Республиканской комиссией до мая 2023 года. Отбор учёных, желающих пройти стажировку в лучших зарубежных учебных заведениях и центрах мира, проводит АО "Центр международных программ" МНВО РК.

"По поручению Главы государства ежегодно 500 отечественных учёных смогут проходить научную стажировку за счет государства, проводить исследования в передовых лабораториях мира. В этом году усовершенствованы критерии отбора учёных, впервые сформирован список вузов, научных центров для прохождения стажировки, разработан перечень специальностей по актуальным направлениям исследований. Усилены требования к составу экспертной комиссии. Теперь в состав комиссии входят только доктора инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук", - отметил председатель Правления АО "Центр международных программ" МНВО РК Ануар Жангозин.

Казахстанским ученым выделено 500 грантов на прохождение стажировки за рубежом в ведущих научно-исследовательских центрах и вузах мира. Государство оплачивает стажёрам расходы на прохождение стажировки, перелёт в оба конца, а также медицинскую страховку и ежемесячную стипендию. Размер стипендии варьируется от города и уровня жизни в той или иной стране.

В конкурсе на присуждение научной стажировки могут участвовать претенденты с наличием безусловного приглашения от зарубежной организации, входящей в список рекомендуемых, а также иметь научные результаты, к примеру, статьи, индексируемые в казахстанских и международных научных изданиях и базах данных. Общий стаж работы кандидатов должен составлять не менее 12 месяцев в выбранной области специализации. Также обязательное наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку с результатом IELTS, как минимум 5.0 из 9.0.

В перечень университетов, научных центров, ведущих зарубежных организаций, рекомендуемых для прохождения научной стажировки, вошли более 400 вузов, научно-исследовательских центров, организаций из 34 стран мира, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Rankings of World Universities, Times Higher Education World University Rankings и рейтинга научных институтов Саймаго (SCImago Institutions Rankings).

Список приоритетных направлений научных исследований для прохождения научных стажировок предусматривает 134 специальностей. Приоритетные специальности распределены по таким направлениям, как исследования в области инженерных, естественных, социальных и гуманитарных наук, а также в сферах информационно-коммуникационных технологий, медицины, искусства, образования, агропромышленного комплекса, национальной безопасности и обороны.

В перечень включены такие актуальные специальности, как "Водные ресурсы и водопользование", "Вирусология", "Зеленые инновации", "Нанотехнологии и наноматериалы" и др.

Отметим, что конкурсный отбор на присуждение гранта проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.