Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе

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Казахстанским спасателям начнут доплачивать за работу, связанную с рисками получения вреда здоровью и угрозами для жизни, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана.

"Размер доплаты составит 70 процентов от должностного оклада. Она будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ "Казселезащита", выполняющему спасательные функции", — говорится в сообщении.

Всего, по данным МЧС РК, доплаты будут получать свыше двух тысяч спасателей.

Уточняется, что действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.