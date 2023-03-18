Казахстанским медучреждениям дадут свободу выбора поставщиков информсистем

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В Казахстане рассмотрели механизмы предоставления поликлиникам и другим медицинским организациям большей свободы в выборе поставщиков информационных систем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Меры антимонопольного реагирования на рынке медицинских информационных услуг обсуждены на заседании Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова.

Так, рассмотрены механизмы предоставления поликлиникам и другим медицинским организациям большей свободы в выборе поставщиков информационных систем. Это в том числе подразумевает устранение технических возможностей для доминирования на рынке какой-либо одной компании. На сегодня медучреждения ограничены в выборе, так как частные компании вправе не предоставлять им уже наработанные базы данных, что побуждает больницы заключать договоры с одними и теми же поставщиками.

Вместе с тем было отмечено, что в настоящее время МЦРИАП совместно с Минздравом продолжается работа по созданию государственной платформы eHealth, в рамках которой планируется сформировать единую базу данных о пациентах с необходимыми медицинскими сведениями.