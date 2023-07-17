Казахстанским медикам с 1 сентября повысят зарплату: кто будет получать больше

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С 1 сентября поправочные коэффициенты к окладам врачей и средних медработников организаций, финансируемых за счет государственного бюджета, будут повышены. Информацию об этом опубликовали на сайте "Открытые НПА".

Для врачей, которые получают заработную плату в соответствии с постановлением "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий", с 1 сентября поправочный коэффициент составит 3,42 вместо предыдущего значения 2,73.

Для средних медицинских работников этот коэффициент повысится с 2,05 до 2,34.

Отмечается, что предыдущие поправочные коэффициенты на 2023 год не обеспечивали увеличение заработной платы врачей на 30 процентов и средних медицинских работников на 20 процентов.

Добавим, медики, работающие в организациях, которые финансируются через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и систему обязательного социального медицинского страхования, уже получают заработную плату с учетом повышенных коэффициентов 3,42 и 2,34. Большинство организаций (более 95 процентов), входящих в систему здравоохранения и имеющих статус предприятий, используют эти повышенные коэффициенты.

"Таким образом, возник разрыв в оплате труда между медицинскими работниками, получающими заработную плату в соответствии с постановлением, и работниками организаций, финансируемых через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и систему обязательного социального медицинского страхования", - поясняется в объяснении поправок.

Проект постановления размещен на портале “Открытые НПА” до 28 июля.