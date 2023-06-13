Казахстанских предпринимателей отправили на бизнес-стажировку в Японию

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" отправила пять казахстанских предпринимателей на бизнес-стажировку в Японию, передаёт BaigeNews.kz.

Программа "Деловые связи" - это тематические бизнес-стажировки за рубежом, во время которых казахстанские предприниматели могут посетить предприятия за рубежом и установить иностранные партнёрства в таких областях, как трансфер технологий, приобретение оборудования, взаимная поставка товаров и услуг, приобретение франшиз и создание совместных предприятий.

Организуют зарубежные стажировки международные компании с учётом потребностей участников. Программа доступна руководителям предприятий, работающим в приоритетных секторах экономики и имеющим среднегодовой оборот не менее 10 000 МРП, что составляет 34,5 миллионов тенге в 2023 году.

"Мы помогаем нашим предпринимателям наладить связи и обмен опытом с их зарубежными коллегами. Только в прошлом году благодаря нашей специальной программе "Деловые связи" 32 предпринимателя побывали на стажировке в Германии. Сейчас мы ведём переговоры по аналогичному обмену опытом с деловыми кругами Южной Кореи", – рассказала управляющий директор департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства НПП "Атамекен" Айдана Тогызбаева.

В мае 2023 года 19 бизнесменов уже съездили на двухнедельную стажировку в Германию. В конце этого года туда же планируют отправить ещё 20 предпринимателей.