Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность

Фото: МВД РК

Управление собственной безопасности МВД РК будет моделировать различные ситуации, чтобы проверить полицейских на добропорядочность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова его заместители провели инструктаж с личным составом патрульной полиции Алматы и Астана.

В Алматы Марат Кожаев и Игорь Лепеха проверили готовность сотрудников, заступающих к несению службы и выполнению поставленных задач в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности населения в двух городах страны.

Они напомнили о работе в рамках сервисной модели полиции, нацеленной на запросы общества и оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, также о вежливом поведении и соблюдении этических норм.

При этом особое внимание обратили на соблюдение законности и дисциплины полицейскими.

"МВД в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы прорабатывает вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity Сheck). Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации. Стоит отметить, данный пилот планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением. Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности посредством моделирования различных ситуаций", — сообщили в МВД.

В ведомстве также добавили, что основная цель — это заблаговременное предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости.