"Фермеров довели до уровня попрошаек": казахстанские зерновики молят чиновников о помощи

Аграрии из настоящей "житницы" Казахстана – Костанайской области просят правительство Казахстана выкупить выращенную ими пшеницу. Часть урожая до сих пор стоит в поле – убрать ее не могут из-за погоды. Хотя, на брифинге в сентябре министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров пообещал, что уборочные работы завершатся в середине октября. Похоже, с прогнозами ведомство испытывает большие проблемы и занимается "тушением пожаров" - рынки сбыта неклассной пшеницы, объемы которой в этом году бьют рекорды, до сих пор не найдены, как и способы ее дальнейшего использования. Эта ситуация повторяется из года в год. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

"У неклассной пшеницы нет рынка сбыта. Мы просим государство, купите нашу пшеницу, мы сделали все, что смогли. Ее полно, 70%, она еще в поле стоит, мы не собираем, потому что некуда ее сдать. Она прорастает на корню. Сегодня сельхозтоваропризводитель сделал все, чтобы произвести качественную пшеницу. Но, климатические условия, сидеть на новой технике, в комбайне с бантиками, но если будет такая погода, мы ничего не можем сделать, это не зависит от нас, это нельзя рассматривать как бизнес в чистом виде. Это продовольственная безопасность. Желающих работать на селе нет. Запрет есть на ввоз пшеницы, но разрешают мукомолам. Хорошо, но надо сделать квоту нашу. Зачем комбикормам, спиртовикам, трейдерам расширяют? Покупайте нашу пшеницу. Мы сейчас инвестируем в другую экономику, другой страны", - сказала директор ТОО "Азия Алтын 2000" Светлана Михайленко.

Аграрии Костанайской области говорят, что в регионе сложилась критическая ситуация. У них нет залогового имущества, они не могут получить кредиты. Были встречи с представителями минсельхоза, но результата от этого нет.

"Фермеров довели до уровня попрошаек. У нас есть товар. Мы произвели хороший товар, но климатические условия - ЧП не стало. Мы не можем продать пщеницу, потому что не востребовано на рынке. Но у нас же остаются кредиты, заработная плата, поэтому мы просим, пожалуйста, мы ставим акцент на неклассную пшеницу, в частности, в нашей компании 36% остается в поле. В том числе пшеница, потому что нет смысла нести затраты и убирать, вести на площадку, сушить, перерабатывать, и не продать. 20 тыс тенге, даже 10 тысяч тенге называют цену пшеницы", - сказала Светлана Михайленко.

По ее словам, затраты на 1 гектар производства пшеницы составили 95 тысяч тенге.

"Мы добились качества семян, урожая, чистоты полей. Поддержите нас в этот сложный момент. Продкорпорация заявила о том, что будет закупать пшеницу. До сих пор условий закупа мы не видим. На что мы просим обратить внимание – закупите часть неклассной пшеницы, снимите это напряжение в сельском хозяйстве. В частности, у нас, в Костанайской области ситуация такая", - добавила она.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сказал, что по неклассной пшенице "уникальная", похожий случай был 30-40 назад.

"Сейчас есть проблема с тем: закупим мы ее, а куда потом девать? Мы решили не закупать пшеницу Продкорпорацией, а найти рынки сбыта этой пшеницы. И министр сельского хозяйства, и курирующий зампремьера – все над этой ситуацией работают. Активизировали работу Продкорпорации в первую очередь, на 350 тысяч мы закупим в этом году. Деньги, кстати, уже в этом месяце упадут Продкорпорации и тогда же они озвучат условия. Но это будет капля в море на всем фоне того, что анализ мы провели, сколько пшеницы поступает на элеваторы, из них очень большое количество – 40% неклассной пшеницы", - сказал он.

По его словам, в последний раз были обсуждения на площадке министерства торговли, где прорабатывался вопрос экспорта готовой продукции производителями спирта, которые, соответственно, могли бы увеличить закуп неклассной пшеницы. Но производители комбикормов опасаются покупать неклассную пшеницу, так как вероятны последствия для птицы и скота.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы найти рынки сбыта для этой неклассной пшеницы. Как только мы найдем, мы через Продкорпорацию организуем сбыт. Продкорпорация выступит как единый оператор от правительства РК, и под его именем и под его гарантией мы начнем отгружать эту пшеницу. По поводу закупа 350 тысяч зерна – министерство национальной экономики нам положительное заключение на ФЭО дали. Вопрос стоит в постановлении правительства и выделении средств", - сказал Азат Султанов.

Фермеры также обеспокоены вопросом ввоза пшеницы из России. Импортная продукция пользуется спросом у местных переработчиков.

"Очень много пшеницы заезжает с России. Поставили вопрос, кто может завозить пшеницу? Зернопереработчики – согласны, улучшат качество муки, но к этой категории относятся те, кто производит корма, спиртовики, птичники, и более того, лицензированные элеваторы. Элеваторы нас не принимают. Мы никогда не сможем продать нашу пшеницу. Сегодня конечным бенифициаром всех проблем стал сельхозтоваропроизводитель. И запчасти подорожали, химия", - озвучила проблему Светлана Михайленко.

На этот вопрос вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов ответил категорично.

"По импорту российской пшеницы, вы совершенно правильно сказали, мы ограничили круг лиц, которые могут завозить пшеницу железнодорожным транспортом, полностью исключили автотранспорт. Но сейчас выстраивается приоритетность, в первую очередь, это мукомольные предприятия, которые работают на внутренний рынок, обеспечивают стабильную цену на муку и хлеб, поэтому им в приоритетном порядке согласовывает завоз импортной пшеницы. В первую очередь, мы работаем над обеспечением социально-значимых товаров", - сказал он.

Помимо качества пшеницы, есть еще проблема с закупом семян. Фермеры не могут оплатить кредиты, выплатить заработные платы. Более того, сложности наблюдаются с подачей заявок на субсидирование на новом портале ЕГИС. В связи с этим, они просят правительство Казахстана продлить правила по субсидированию семян и пестицидов до 1 мая 2024 года и отсрочить уплату НДС, а также обязательные пенсионные взносы работодателя на один год.

"Мы своевременно подаем заявки в программу ЕГИС. У нас была программа Колдау, хорошо программа работала, потом на смену пришел ЕГИС, она работает не так как хотелось. Получается, что заявки, поданные в сентябре, октябре и ноябре своевременно не могут рассмотреть. А когда наступит 1 декабря, мы повторно в случае ошибок передать не сможем. Надо отсрочить пенсионный налог, нашу отрасль надо пощадить", - сказала Светлана Михайленко.

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, проблем с обработкой заявок на портале ЕГИС не должно быть. А если возникнут, то ведомство внесет очередные поправки в правила субсидирования в пользу фермеров.

"Ситуацию мы знаем, вы ее в прошлый раз поднимали, аким области лично разговаривал. Он в настоящее время подключил дополнительные резервы для рассмотрения заявок. В настоящее время скорость обработки заявок увеличилась. В случае, если будет ситуация, заявки, поданные вовремя не смогут быть обработаны и не попадут в лист ожидания, мы внесем соответствующее изменение в правила и они будут просубсидированы с бюджета следующего года. Хочу сказать, что 30 млрд тенге, выделенные на субсидирование растениеводства на этой и на прошлой неделе перечислены на счета акиматов. Та потребность, согласно которой акимат у нас попросил деньги, они уже перечислены", - сказал он.

Касательно возможной отсрочки налоговых платежей вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов сказал: "Решение буде дополнительно принято, хорошо, давайте мы еще раз рассмотрим с госорганами".