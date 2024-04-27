Казахстанские звёзды приняли участие в массовой посадке яблонь в Алматы

В Алматы идёт массовая посадка деревьев с закладкой яблоневых садов в рамках акции "Алматы – город-сад", которая стала частью масштабной республиканской экологической кампании "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Акцию поддержали казахстанские звёзды.

"Я с радостью поддержала эту акцию, потому что все мы живем в Алматы, каждый должен вносить свой вклад, чтобы наш любимый город был красивым, цветущим и чистым", — отметила певица Мадина Садвакасова.

"Сегодня мы с акимом города Алматы, при поддержке наших коллег артистов посадили деревья, каждый из нас вносит лепту в украшение нашего города. Я хочу поблагодарить каждого, Алматы - наш общий дом!", — сказал певец Дидар Каденов.

"Дорогие жители и гости Алматы, призываю вас принять участие в этом мероприятии, давайте соблюдать чистоту, Алматы - наш общий дом", - призвал певец Максат Базарбаев.

Также в акции приняли участие работники цирка внесли свою лепту в озеленение Алматы. Они приняли участие в массовой посадке деревьев в Сосновном бору.

"Мы, работники цирка, с 8 апреля приступили к высадке саженцев деревьев во всех 8 районах нашего города. Сегодня грандиозное событие. Посажено множество саженцев и пришло очень много людей. Классно, что мы ощутили себя все вместе одной единой семьей в нашем общем доме Алматы. Пусть наш город будет еще зеленее и краше", - отметил заместитель директора Казгосцирка Нурлан Алтаев.

В акимате отметили, что на массовую посадку зеленых насаждений и в первую очередь яблоневых садов, сегодня вышли сотни алматинцев.

Посадка деревьев идет в каждом районе города. В этом деле принимают участие все желающие граждане. Причем они могут подключиться к посадке на любой удобной им локации. Среди участников акции немало известных алматинцев, в том числе певцы, актеры, спортсмены, общественные деятели, почетные горожане.

Напомним, в рамках республиканской экологической кампании "Таза Қазақстан" на общегородской субботник в столице вышел президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что такие акции должны быть не разовой кампанией, а образом жизни.