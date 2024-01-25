Казахстанские юридические компании будут защищать интересы государства за рубежом

Министерство юстиции РК планирует привлечь отечественные юридические компании для защиты интересов государства за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст.

В Министерстве юстиции Республики Казахстан под председательством Министра Азамата Ескараева прошла первая Международная практическая конференция, посвященная вопросам представления и защиты интересов Правительства Республики Казахстан за рубежом.

"Открывая конференцию, глава ведомства отметил, что Министерство юстиции, будучи ответственным за обеспечение защиты и представление интересов государства в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах, продуктивно имплементирует курс на рациональное расходование бюджетных средств, заданный Президентом страны.

Необходимо отметить, что данный вопрос поднимается впервые за годы Независимости Казахстана", - сообщили в ведомстве.