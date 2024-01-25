Казахстанские юридические компании будут защищать интересы государства за рубежом
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Министерство юстиции РК планирует привлечь отечественные юридические компании для защиты интересов государства за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст.
В Министерстве юстиции Республики Казахстан под председательством Министра Азамата Ескараева прошла первая Международная практическая конференция, посвященная вопросам представления и защиты интересов Правительства Республики Казахстан за рубежом.
"Открывая конференцию, глава ведомства отметил, что Министерство юстиции, будучи ответственным за обеспечение защиты и представление интересов государства в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах, продуктивно имплементирует курс на рациональное расходование бюджетных средств, заданный Президентом страны.
Необходимо отметить, что данный вопрос поднимается впервые за годы Независимости Казахстана", - сообщили в ведомстве.
Спикерами конференции выступили представители ведущих международных и казахстанских юридических фирм: Latham & Watkins; Sayat Zholshy & Partners; Tukulov, Kassilgov, Shaikenov Disputes; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, White & Case и др.
Основная часть поднимаемых на конференции вопросов была посвящена обсуждению возможностей использования потенциала казахстанских юридических фирм по данному направлению.
Таким образом, реализация озвученных на конференции целей и задач приведет к формированию корпуса национальных компетентных кадров, способных к отстаиванию государственных интересов. Кроме того, привлечение отечественных юридических фирм будет способствовать тому, что средства налогоплательщиков останутся в экономике Казахстана.