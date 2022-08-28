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  • Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх
пресс-служба Минобороны Сегодня, 14:33
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Фото: пресс-служба Минобороны

Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх

Казахстанские военные заняли третье общекомандное место на Армейских международных играх ("АрМИ-2022"), сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр Минобороны Казахстана.

Казахстанская сборная завоевала четыре "золота" и одно "серебро".

На "АрМИ-2022" успешно выступили казахстанские миномётные расчеты, участвовавшие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Жамбылской области. Военнослужащие Казахстана также заняли первое место в конкурсе "Тактический стрелок" в Карагандинской области и отлично проявили себя на конкурсе "Воин мира" в Армении, а военные топографы оказались лучшими в состязании "Меридиан" в Акмолинской области. Военные моряки Казахстана завоевали "серебро" на состязании "Кубок моря" в Азербайджане.

Казахстанские военные альпинисты достойно показали себя на конкурсе "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, где заняли четвёртое место, уступив командам России, Узбекистана и Китая. Танкисты РК в полуфинале "Танкового биатлона" уступили китайской сборной.

VIII Армейские международные игры проходили на 30 полигонах в 12 странах, они включали 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. Казахстанские военнослужащие состязались в семи конкурсах, три из которых проводились на территории Казахстана.

Церемония закрытия игр состоялась на подмосковном полигоне "Алабино". Её посетила делегация из Казахстана под руководством замминистра обороны, генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова.

Видео: МВД РК
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#Игры #Минобороны
Сегодня, 14:33
114
Журналист

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