Казахстанские ученые создали необычные противовирусные маски

Ученые Букетов университета создали специальный тканевый материал со стабилизированными наночастицами серебра для медицинских трехслойных масок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

По словам Серика Фазылова, академика Национальной академии наук РК, доктора химических наук, профессора, к сожалению, на сегодняшний день, в медицине нет высокоэффективных препаратов, оказывающих противовирусное действие, так как большинство современных препаратов просто подавляют процесс размножения вирусов, но не способны полностью уничтожить их.

"Во время пандемии коронавируса одной из самых простых и в то же время эффективных мер по защите и предотвращению распространения инфекции было ношение медицинских масок. Однако они не спасают людей от проникновения микробов и мы решили создать более эффективный продукт — специальный тканевый материал с различными соединениями серебра в виде растворов, аппликации и др. Они использовались в народной медицине с древнейших времен в качестве антибактериальных и противовирусных средств, но с началом "эры" антибиотиков соединения этого металла остались без внимания", — рассказал он.

Ученый отметил, что сегодня снова интенсивно ведутся поиск и разработка лекарственных средств с использованием наночастиц серебра, меди и селена.

"В этом направлений мы с учеными Букетов университета проводим исследования уже около двух лет. Работаем над созданием эффективной технологии получения устойчивых к окислению наночастиц серебра", — уточнил Серик Фазылов.

Для того, чтобы выявить наличие наночастиц серебра на тканевых вкладышах, ученые проверили их на электронном сканирующем микроскопе, который есть на физико-техническом факультета университета. Результаты снимков подтвердили наличие наноразмерных частиц серебра на образцах.

Также проведено изучение антибактериальных и антигрибковых свойств образцов масок, результаты которых также подтвердили антибактериальные и антигрибковые свойства образцов.