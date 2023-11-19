Казахстанские теннисисты одержали две победы на турнире в Таиланде

Казахстанец Амир Амирханов стал потребителем турнира серии ITF Juniors - J300 THAILAND - ITF JUNIORS CHAMPIONSHIP B1 среди игроков до 18 лет в Таиланде. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

Воспитанник карагандинской теннисной школы 15-летний Амир Омарханов (99 ITF Juniors) в матче за заветный трофей одержал волевую победу над сингапурцем Биллом Чанома (235 ITF Juniors) со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

Для Амира это уже 5 титул ITF Juniors в одиночном разряде в карьере. Всех этих побед Омарханов добился в этом году. Ранее казахстанец выигрывал на турнирах в Южной Корее (J300), Египте (J100), Грузии (J60) и Казахстане (J60).

Финал парного разряда у девушек получился казахстанским. Самый успешный и титулованный юниорский дуэт нашей страны Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай в решающей игре в захватывающем матче обыграли Малику Амиргалиеву/Альбину Какенову со счетом 6:7, 7:5, 10:5.

Для Асылжан и Айи это уже 11 совместный парный титул серии ITF Juniors.

В финале парного разряда у юношей Ильяс Маратулы/Виталий Зацепин уступили первым сеянным соревнования Ариану Шаху (Индия)/Тинху Джангу (Китай) - 4:6, 6:3, 6:10