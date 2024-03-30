Казахстанские сурдо спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по таеквондо

В Бишкеке завершился чемпионат мира по таеквондо среди спортсменов с нарушениями слуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы завоевали 2 "золотые", 4 "серебряные" и 8 "бронзовых" медалей.

Среди мужчин:

1 место — Диас Рысбеков (54 кг);

2 место — Аян Абдраш (58 кг);

2 место — Ансар Орлов (63 кг);

2 место — Руслан Ахметов (+80 кг);

3 место — Мади Сейсенбаев (58 кг);

3 место — Константин Небельцов (63 кг);

3 место — Нурдаулет Жакып (68 кг);

3 место — Арлан Жантемир (74 кг);

3 место — Айбар Кайратулы (74 кг);

3 место — Виктор Фрундин (+87 кг);

5 место — Олжас Рысжанов (Пхумсе);

5 место — Азамат Сансызбаев (57 кг);

5 место — Тимур Кулесов (80 кг);

5 место — Мадияр Карсакбаев (+87 кг).

Мужская сборная заняла 3 место в командном зачете. Первое место заняла команда из Южной Кореи, второе-команда из Узбекистана.

Среди женщин:

1 место — Айжамол Абдикатова (57 кг);

2 место — Асем Баймахан (62 кг);

3 место — Зурлана Неупакоева (53 кг);

3 место — Аяулым Женисбекова (53 кг);

5 место — Виктория Протопопова (49 кг);

5 место — Аделя Затаева (57 кг);

5 место — Аида Макатова (67 кг);

5 место — Молдир Мукашева (67 кг).

Отметим, что чемпионат мира прошел с 25 по 30 марта. В соревнованиях приняли участие более 190 спортсменов из 20 стран мира. В составе сборной Казахстана выступили 22 спортсменов.