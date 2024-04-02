Казахстанские студенты смогут бесплатно учиться в Южной Корее
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках рабочей поездки в Южную Корею министра науки и высшего образования Саясата Нурбека состоялась встреча с мэром Сеула О Се Хуном. Стороны подписали меморандум о предоставлении стипендии казахстанским студентам, передаёт BaigeNews.kz.
Начиная с 2024 года, мэрия Сеула будет предоставлять пять образовательных грантов гражданам Казахстана для обучения в магистратуре по техническим и инженерным специальностям, таким как искусственный интеллект, робототехника, биология, финтех/блокчейн.
Казахстанские студенты смогут пройти обучение в четырёх ведущих университетах Южной Кореи - Sungkyunkwan University, Kyung Hee University, Hanyang University, University of Seoul.
Также состоялась встреча Нурбека с руководителем Офиса образования провинции Кенгидо господином Им Тэ Хи.
В рамках встречи подписан меморандум между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Офиса образования провинции Кенгидо об отправке казахстанских выпускников педагогических вузов в Южную Корею для преподавания в школах провинции русского языка.
Самое читаемое
- Канализационный коллапс в Астане: элитный ЖК топит сточными водами
- Убийство Салтанат Нукеновой: свидетель рассказал о новых подробностях
- 17-летний спортсмен погиб во время поединка в Актау
- "Все удали". Переписку Байжанова и Бишимбаева зачитали в суде
- В Павлодарской области предприниматель уклонялся от выплаты налогов на 99 млн тенге