Казахстанские студенты смогут бесплатно учиться в Южной Корее

В рамках рабочей поездки в Южную Корею министра науки и высшего образования Саясата Нурбека состоялась встреча с мэром Сеула О Се Хуном. Стороны подписали меморандум о предоставлении стипендии казахстанским студентам, передаёт BaigeNews.kz.

Начиная с 2024 года, мэрия Сеула будет предоставлять пять образовательных грантов гражданам Казахстана для обучения в магистратуре по техническим и инженерным специальностям, таким как искусственный интеллект, робототехника, биология, финтех/блокчейн.

Казахстанские студенты смогут пройти обучение в четырёх ведущих университетах Южной Кореи - Sungkyunkwan University, Kyung Hee University, Hanyang University, University of Seoul.

Также состоялась встреча Нурбека с руководителем Офиса образования провинции Кенгидо господином Им Тэ Хи.

В рамках встречи подписан меморандум между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Офиса образования провинции Кенгидо об отправке казахстанских выпускников педагогических вузов в Южную Корею для преподавания в школах провинции русского языка.