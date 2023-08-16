Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант

Первая страна из Центральной Азии – Казахстан – дебютировала в международных гонках Formula Student. Студенты разработали автомобиль для гонки и выиграли грант на обучение, передаёт BaigeNews.kz.

Международный образовательный проект Formula Student был основан SAE (Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров) в 1998 году.

В этом проекте студенты разрабатывают и строят собственные гоночные автомобили, чтобы участвовать в соревнованиях на треке.

"Мы первая в Центральной Азии команда, поучаствовавшая в гонках. До нас с 2014 года Казахстан пытался попасть на эти гонки, но дебют Казахстана состоялся благодаря команде из Университета имени Сулеймана Демиреля. На разработку и производство ушло 4 месяца, так как в нашей стране отсутствовала какая-либо преемственность и базы по гонкам "Формула студент", надо было самим стать первопроходцами в некоторых направлениях. Но с декабря, когда мы приедем с обучения в Тольятти, мы планируем открыть сформированную базу знаний и передавать их следующим поколениям студентов", – сказал капитан команды Елнур Отебай.

По словам капитана команды, перед гонками каждый водитель проходит медицинское освидетельствование и инструктаж. Пилоты не смотря на уровень машины экипированы по последнему слову техники, их камуфляж не горит и спасает от травм так как регламентированы FIA.

Болид должен быть построен в соответствии с техническим регламентом проекта, который обновляется каждый год. Для победы участникам команды приходится решать не только конструкторские и технологические задачи, но и финансовыми с кадровыми.

Студентам факультета инженерных и естественных наук удалось получить пять грантов на обучение в школе "Формула студент".