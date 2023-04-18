Казахстанские школьницы завоевали медали на олимпиаде по математике в Словении

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Сборная Казахстана выиграла четыре медали по результатам Европейской математической олимпиады для девушек (EGMO), прошедшей в словенском городе Порторож, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В Олимпиаде приняли участие 240 школьниц из 60 стран мира. Честь нашей страны защищали четыре девочки из Астаны, Алматы и Павлодарской области.

Участницы выполняли индивидуальные задания по математике. По результатам все четыре школьницы заработали медали:

Мерей Темирзинова (Астана) – "серебро";

Анастасия Одинцова (Павлодарская область) – "серебро";

Акерке Нурахметова (Алматы) – "серебро";

Амира Кенбаева (Алматы) – "бронза".

Казахстан принимает участие в Европейской математической олимпиаде для девушек с 2017 года.