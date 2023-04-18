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  • Казахстанские школьницы завоевали медали на олимпиаде по математике в Словении
пресс-служба Минпросвещения РК Сегодня, 22:30
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Сегодня, 22:30
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Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Казахстанские школьницы завоевали медали на олимпиаде по математике в Словении

Сборная Казахстана выиграла четыре медали по результатам Европейской математической олимпиады для девушек (EGMO), прошедшей в словенском городе Порторож, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. 

В Олимпиаде приняли участие 240 школьниц из 60 стран мира. Честь нашей страны защищали четыре девочки из Астаны, Алматы и Павлодарской области. 

Участницы выполняли индивидуальные задания по математике. По результатам все четыре школьницы заработали медали: 

  • Мерей Темирзинова (Астана) – "серебро";
  • Анастасия Одинцова (Павлодарская область) –  "серебро";
  • Акерке Нурахметова (Алматы) –  "серебро";
  • Амира Кенбаева (Алматы) – "бронза".

Казахстан принимает участие в Европейской математической олимпиаде для девушек с 2017 года.

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Сегодня, 22:30
98
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