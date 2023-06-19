Казахстанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Школьники из четырёх регионов Казахстана завоевали медали на Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана аль-Бируни, прошедшей в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Участие в ней приняли 130 молодых учёных из 16 стран. В состав команды Казахстана вошли четыре призёра международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.

Все четыре представителя нашей страны выиграли награды:

Молдагулов Адильжан — ученик 10 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Мангистауской области;

Қоршыбек Диас — ученик 10 класса лицея-интерната для одарённых мальчиков "Білім-инновация" Жамбылской области;

Смет Алихан — ученик 11 класса лицея-интерната для одарённых мальчиков "Білім-инновация" Астаны;

Имаш Инсар — ученик 11 школы Haileybury Almaty Алматы.

Это была первая Международная олимпиада по химии имени Абу Рейхана аль-Бируни. Она прошла в два тура, в рамках которых знания и потенциал участников оценивались по письменной и практической лабораторной работам.