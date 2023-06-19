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  • Казахстанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии
пресс-служба Минпросвещения Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45
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Фото: пресс-служба Минпросвещения

Казахстанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии

Школьники из четырёх регионов Казахстана завоевали медали на Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана аль-Бируни, прошедшей в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Участие в ней приняли 130 молодых учёных из 16 стран. В состав команды Казахстана вошли четыре призёра международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. 

Все четыре представителя нашей страны выиграли награды: 

  • Молдагулов Адильжан — ученик 10 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Мангистауской области;
  • Қоршыбек Диас — ученик 10 класса лицея-интерната для одарённых мальчиков "Білім-инновация" Жамбылской области;
  • Смет Алихан — ученик 11 класса лицея-интерната для одарённых мальчиков "Білім-инновация" Астаны;
  • Имаш Инсар — ученик 11 школы Haileybury Almaty Алматы. 

Это была первая Международная олимпиада по химии имени Абу Рейхана аль-Бируни. Она прошла в два тура, в рамках которых знания и потенциал участников оценивались по письменной и практической лабораторной работам.

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Сегодня, 22:45
129
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