Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике

Всемирная олимпиада по робототехнике World Robot Olympiad прошла в Панаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвященения РК.

По итогам Всемирной олимпиады по робототехнике призерами стали три команды из Казахстана.

Второе место в категории "Future Engineers" завоевали 10-классники из Астаны Ансар Саурбаев и Амир Карабаев. Бронзу в категории "Robo Mission" получили столичные ученики восьмого и девятого классов Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров. Ещё одно третье место, но в категории "Future Engineers" заняли кызылординские 11-классники Максим Усольцев и Динмухамед Абдиев.

Отмечается, что во Всемирной олимпиаде по робототехнике в Панаме участвовали учащиеся шестого - 11-ого классов в возрасте от 10 до 19 лет более из 80-ти стран мира.

Впервые Всемирная олимпиада по робототехнике прошла в 2004 году в Сингапуре. Казахстан участвует в данном интеллектуальном состязании с 2014 года.