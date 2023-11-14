Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике
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Всемирная олимпиада по робототехнике World Robot Olympiad прошла в Панаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвященения РК.
По итогам Всемирной олимпиады по робототехнике призерами стали три команды из Казахстана.
Второе место в категории "Future Engineers" завоевали 10-классники из Астаны Ансар Саурбаев и Амир Карабаев. Бронзу в категории "Robo Mission" получили столичные ученики восьмого и девятого классов Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров. Ещё одно третье место, но в категории "Future Engineers" заняли кызылординские 11-классники Максим Усольцев и Динмухамед Абдиев.
Отмечается, что во Всемирной олимпиаде по робототехнике в Панаме участвовали учащиеся шестого - 11-ого классов в возрасте от 10 до 19 лет более из 80-ти стран мира.
Впервые Всемирная олимпиада по робототехнике прошла в 2004 году в Сингапуре. Казахстан участвует в данном интеллектуальном состязании с 2014 года.
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