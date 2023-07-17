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Казахстанские школьники отличились на Международной олимпиаде по физике
В Токио завершилась Международная олимпиада по физике (IPhO-2023). В ней приняли участие 415 школьников из 83 стран. Несмотря на огромную конкуренцию казахстанцам удалось завоевать четыре серебряные и одну бронзовую награду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.
Медалей удостоены ученики 12 класса НИШ Алматы и Актобе Ерсултан Пітебай и Алишер Еркебаев. Десятиклассник специализированного лицея №165 Маргулан Нурсагатов. Ученик 11 класса международной школы "Мирас" (Алматы) Досжан Бисимби. И ученик 11 класса школы-лицея №8 для одарённых детей Павлодара Даир Нуртаев.
Руководители сборной команды — доктор PhD, доцент университета имени Сулеймана Демиреля Самат Максутов и докторант Казахского национального университета имени аль-Фараби Андрей Сидоренко.
"Школьники показывали свои знания и навыки в двух турах. Первый включал теоретические задачи. Второй - экспериментальный, на котором участники выполняли лабораторные работы. Все задачи были интересными и содержательными. Их решение требовало смекалки и размышления. Наша сборная показала отличные результаты", — отметил научный руководитель команды Самат Максутов.
За все годы участия в олимпиаде казахстанские школьники получили 114 наград. Из них 14 золотых, 45 серебряных, 29 бронзовых медалей и 25 почётных грамот.
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