Казахстанские шахматистки вырвались в полуфинал командного чемпионата мира в Польше

В финале мирового первенства по шахматам, которое проходит в польском Быдгоще, встретятся Казахстан и Франция, а также США и Грузия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФИДЕ.

В четвертьфинале казахстанские шахматистки обыграли соперниц из Германии со счетом 3:1. Победу стране принесли Алуа Нурманова и Амина Каирбекова, кроме того, честь страны защищают Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай и Меруерт Камалиденова.

"Столкновение между Казахстаном и Германией было, вероятно, самой захватывающей битвой дня. Первая партия между Пехцем и Ассаубаевой завершилась относительно спокойной ничьей в 25 ходов. Обмен ударами произошел на второй и третьей досках, где Алуа Нурманова не оставила ни единого шанса Жозефине Хайнеманн, в то время как Меруерт Камалиденова пожертвовала сомнительной пешкой, за что Динара Вагнер безжалостно наказала. При ничьей на табло все было поставлено на карту во втором матче, где все четыре партии завершились решающим результатом. Нурманова снова выиграла у Хайнеманн, как и Амина Каирбекова на четвертой доске. Однако удачливые немки все еще надеялись на еще одно чудо, поскольку Элизабет Пехтц получила явное преимущество в дебюте против Бибисары Ассаубаевой, в то время как Динара Вагнер выстраивала атаку в своей игре. Однако ошибки, вызванные цейтнотом, снова сказались в игре между Пехцем и Ассаубаевой, причем преимущество менялось почти с каждым ходом на финальной стадии игры", — рассказали в ФИДЕ.

Отмечается, что в итоге именно казахстанка допустила предпоследнюю ошибку, нанеся болезненное поражение Пехтц. Динара выиграла свой гейм, но это ничего не изменило.

Командный чемпионат мира ФИДЕ среди женщин 2023 года проходит с 5 по 12 сентября в польском Быдгоще. Участвуют двенадцать команд: Грузия, США, Китай, Индия, Украина, Польша, Германия, ФИДЕ Америки, Франция, Казахстан, Болгария и Египет, в каждой по четыре игрока (плюс два запасных). Они разделены на две группы по приблизительной численности. Четыре команды выбудут на стадии пула, а восемь лучших команд выйдут в плей-офф по итогам двух раундов.

Матчи определяются по командным очкам: 2 очка за команду-победителя и по 1 за каждого в случае ничьей. Контроль времени составляет 45 минут на всю игру, с шагом 10 секунд на ход, начиная с хода 1.

Известно также, что женский командный чемпионат мира по шахматам проводится с 2007 года, но никогда прежде Казахстан ещё не доходил до полуфинала.