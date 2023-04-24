Казахстанские шахматистки стали чемпионками мира

С 14 по 22 апреля в греческом городе Родос прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников, передаёт BaigeNews.kz. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7-17 лет.

Сборная Казахстана по количеству наград (две золотые, две серебряные, пять бронзовых) заняла первое место. В категории G09, то есть среди игроков до девяти лет по классическим шахматам чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла восемь из девяти партии по швейцарской системе. В решающей встрече наша соотечественница обыграла свою главную соперницу из Монголии Целмуун Идер. Всего в этой возрастной группе выступили 41 шахматисток. Отметим, что Аллана за полтора года сделала большой рывок в карьере. С четвертого разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому Аллана сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.

Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла восемь партий. Тем самым казахстанка опередила Зейнеп Чифтин (7,5 баллов) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 баллов) замкнула тройку призёров.

Серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин (U07, 7,5 баллов), Айсултан Бисалиев (U09, 7 баллов), бронзовые награды - Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5), Эдгар Мамедов (U13, 7), Далия Диаскызы (G11, 6,5).

Второе командное место по количеству медалей заняла сборная Турции (три золотые, две серебряные, две бронзовые), на третьем месте оказалась команда Монголии (две золотые, три серебряные, одна бронзовая).