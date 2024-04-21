Казахстанские пятиборцы взяли "золото" в Турции
Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52Сегодня, 22:52
116Фото: UIPM
Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в турецкой Анкаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстансцы стали первыми в смешанной эстафете.Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко.
Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с "золотом". Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших.