  • 21 Апреля, 23:51
  • BAIGENEWS

Казахстанские пятиборцы взяли "золото" в Турции

Сегодня, 22:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
UIPM Сегодня, 22:52
Сегодня, 22:52
116
Фото: UIPM

Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в турецкой Анкаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстансцы стали первыми в смешанной эстафете.Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко. 

Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с "золотом". Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших.

Самое читаемое

Наверх