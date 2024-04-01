Казахстанские производители получили привилегии
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Минфин внёс поправки в ряд приказов, направленные на стимулирование отечественного производства и увеличение доли казахстанского содержания в регулируемых закупках, передаёт BaigeNews.kz.
Поправки к правилам госзакупок и закупок нацкомпаний предусматривают следующие привилегии для отечественных производителей:
- обязательная выплата аванса в размере 30%;
- освобождение от всех видов обеспечения (обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса, а также сумма обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер);
- снижение неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение договорных обязательств с 10 до 3% от суммы договора.
Кроме того, в закупки квазигоссектора внедрены положения по заключению офтейк-контрактов способом из одного источника, а также приоритетному закупу товаров, работ, услуг у отечественных производителей (по аналогии с изъятиями в госзакупках).
В соответствии с поручениями главы государства, меры по поддержке отечественных производителей в процедурах госзакупок прорабатываются в рамках рассмотрения проекта нового Закона "О государственных закупках" в Мажилисе Парламента.
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