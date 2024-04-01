  • 1 Апреля, 21:31
  • BAIGENEWS

Казахстанские производители получили привилегии

Сегодня, 19:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
150
Фото: pxhere.com

Минфин внёс поправки в ряд приказов, направленные на стимулирование отечественного производства и увеличение доли казахстанского содержания в регулируемых закупках, передаёт BaigeNews.kz.

Поправки к правилам госзакупок и закупок нацкомпаний предусматривают следующие привилегии для отечественных производителей:

  • обязательная выплата аванса в размере 30%;
  • освобождение от всех видов обеспечения (обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса, а также сумма обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер);
  • снижение неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение договорных обязательств с 10 до 3% от суммы договора.

Кроме того, в закупки квазигоссектора внедрены положения по заключению офтейк-контрактов способом из одного источника, а также приоритетному закупу товаров, работ, услуг у отечественных производителей (по аналогии с изъятиями в госзакупках).

В соответствии с поручениями главы государства, меры по поддержке отечественных производителей в процедурах госзакупок прорабатываются в рамках рассмотрения проекта нового Закона "О государственных закупках" в Мажилисе Парламента.

Самое читаемое

Наверх