Казахстанские производители получили привилегии

Минфин внёс поправки в ряд приказов, направленные на стимулирование отечественного производства и увеличение доли казахстанского содержания в регулируемых закупках, передаёт BaigeNews.kz.



Поправки к правилам госзакупок и закупок нацкомпаний предусматривают следующие привилегии для отечественных производителей:

обязательная выплата аванса в размере 30%;

освобождение от всех видов обеспечения (обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса, а также сумма обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер);

снижение неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение договорных обязательств с 10 до 3% от суммы договора.

Кроме того, в закупки квазигоссектора внедрены положения по заключению офтейк-контрактов способом из одного источника, а также приоритетному закупу товаров, работ, услуг у отечественных производителей (по аналогии с изъятиями в госзакупках).



В соответствии с поручениями главы государства, меры по поддержке отечественных производителей в процедурах госзакупок прорабатываются в рамках рассмотрения проекта нового Закона "О государственных закупках" в Мажилисе Парламента.