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Казахстанские предприятия заказали колледжам обучение 10 тысяч специалистов
Более 10 тысяч студентов обучаются в колледжах по целевому заказу казахстанских предприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.
Подготовку кадров по заявкам работодателей внедрили в этом учебном году. Сотрудничество позволит выпускать специалистов под запросы рынка труда.
Как сообщили в департаменте технического и профессионального образования министерства, преимущество госзаказа в том, что после окончания колледжа студент будет трудоустроен в компанию заказчика. Для этого заключается трёхсторонний договор между организацией образования, предприятием и студентом.
"Министерством просвещения с этого учебного года по поручению главы государства начата подготовка специалистов по заявкам работодателей. Это необходимо для того, чтобы колледжи готовили специалистов с учётом потребностей. При этом работодатели берут на себя обязательства по организации практики, стажировки студентов на базе своих предприятий и дальнейшему трудоустройству выпускников", — отметил директор департамента технического и профессионального образования министерства просвещения Ернат Жунусов.
Он отметил, что целевой заказ позволит колледжам обновлять образовательные программы в соответствии с кадровыми тенденциями. На сегодня подготовку кадров поддержали такие крупные предприятия, как "Сарыарка автопром", ТОО "Kamaz", АО "Арселор Миттал Темиртау", АО "Кентауский трансформаторный завод", "Базис-Астана", ТОО "Аster Аuto Аstana" и другие.
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