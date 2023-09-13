Казахстанские предприятия наращивают объемы экспорта готовой продукции

Товарооборот готовой продукции казахстанских производителей за первое полугодие 2023 года составил 39,4 млрд долларов, что на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них треть составили экспортные поставки несырьевых товаров из Казахстана, на сумму 12,1 млрд долларов, передает BaigeNews.kz.

В основном экспортируется продукция металлургии и химической промышленности, это медь и катоды из меди, ферросплавы, уран, нефтепродукты, цинк и алюминий необработанные, плоский прокат горячекатаный, природный газ. Также зарубежные потребители активно покупают пшеничную муку, подсолнечное масло, минеральные удобрения казахстанского производства. В частности, только подсолнечного масла экспортировали 155,9 тыс. тонн. Это на 33,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В целом тенденция увеличения поставок подсолнечного масла на зарубежные рынки отмечается с прошлого года. По итогам 2022 года, экспорт подсолнечного масла из Казахстана вырос в 3 раза по сравнению с 2021 годом и составил 346,4 млн долларов в денежном выражении. Кроме того, в прошлом году отечественные производители существенно нарастили объемы поставок маргарина – в 2,7 раза, до 88,8 млн долларов.

Наибольшие объемы экспортных поставок отправляются в Россию, Китай, Узбекистан, Турцию, из стран дальнего зарубежья – Нидерланды, Великобританию, Японию. За шесть месяцев текущего года география стран-импортеров казахстанской готовой продукции существенно расширилась, со 114 до 125.

Чтобы обеспечить отечественным товаропроизводителям выход на внешние рынки, Министерство торговли и интеграции РК оказывает меры государственной поддержки экспортёрам. Это организация торговых миссий, участие в международных выставках и бизнес-форумах, обучающих проектах и программах.

Так, программа акселерации помогает казахстанским компаниям эффективно осваивать новые рынки. В этом году было отобрано 111 предприятий-экспортеров пищевой, химической, текстильной промышленности и сферы услуг для участия в программе. Причем, в 2023 году значительно выросло число казахстанских компаний, готовых экспортировать IT-услуги за рубеж.

Еще один актуальный инструмент продвижения товаров - международная электронная торговая платформа Alibaba.com. Государство предоставляет возможность отечественным товаропроизводителям и торговым компаниям продавать свою продукцию на этой площадке. В 2023 году доступ на крупнейший В2В маркетплейс Китая получили 70 поставщиков, которым предоставлены аккаунты с премиальным статусом "Золотой поставщик". Объемы продаж через платформу Alibaba сегодня превышают 300 млн долларов.

Государство продолжает работу по поддержке малого и среднего бизнеса и открытию новых возможностей для отечественных экспортеров.