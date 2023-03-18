Казахстанские пользователи ВК и Telegram пожаловались на сбои

Фото: om1.ru

Казахстанские пользователи жалуются на сбои в соцсети "ВКонтакте", а также в приложении Telegram для Windows. При этом мобильная версия Telegram, по словам пользователей, работает нормально, передаёт BaigeNews.kz.

Агентство РИА Новости сообщает, что на сбои в социальной сети "ВКонтакте" жалуются в России и Беларуси. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. При этом трудности в работе наблюдаются как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

"Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно", - цитирует агентство сообщение пресс-службы "ВКонтакте".

Между тем, сервис Downdetector сообщает, что Telegram на данный момент работает без сбоев, однако жалобы на невозможность загрузки фото и видео поступили из пяти регионов России и казахстанской Кызылорды.

68 процентов из этих пользователей говорят, что Telegram у них не работает совсем, 15 процентов заявили, что испытывают трудности с получением сообщений, 14 процентов уточняют, сбои наблюдаются только в версии приложения Telegram для Windows.