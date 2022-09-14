Казахстанские компании против перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Многие компании против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Говорят, перестроить производство под измененный график – задача не из простых. При этом, возможно, уже со следующего года начнут действовать новые правила, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Поправки разработали в Минтруда и вынесли на публичное обсуждение. Известно, что часовая нагрузка на каждого сотрудника в любом случае не поменяется. Просто положенные 40 рабочих часов в неделю желающие смогут поделить на четыре дня.

Предложение перейти на четырехдневную неделю вызвало ажиотаж. Возможные изменения обсуждают на фабриках, в офисах и, конечно, в высоких кабинетах. Соответствующие поправки разработали в Министерстве труда и социальной защиты населения. Новшество может вступить в силу уже с нового года. Все будет зависеть от того, как быстро примут поправки.

40 традиционных рабочих часов в неделю и пять рабочих дней. Именно столько времени сотрудники этой карагандинской швейной фабрики изготавливают спецодежду. Такой ритм, говорит руководство, привычный и удобный. Менять правила нужным не считают. Чтобы не потерять в производительности.

"Я даже не могу сказать, как бы нам пришлось бы исходить из данного положения. Почему? Потому что пришлось бы перестраивать все производство, а это за собой в любое время тянет технологические изменения. Это нелегкий вопрос. Мы сами разберемся, как надо работать, потому что любое производство – оно специфичное. И от его специфики надо исходить", - сказал генеральный директор швейной фабрики Владимир Алескеров.

Часовая нагрузка меняться в любом случае не будет. Чтобы пятый день посвятить себе любимому, трудиться все равно нужно 40 часов в неделю. Это означает, что при новом графике вместо привычных восьми работать нужно будет 10 часов в день. В Федерации профсоюзов уверены: компании, которым новшество будет удобно, найдутся.

В Минтруда спешат успокоить всех, кто против. Говорят, переход на четырехдневку – дело сугубо добровольное. Заставлять никого не будут. Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с пятидневкой или шестидневкой – кому как удобно.

Публичное обсуждение проекта продлится еще 10 дней. Согласно документу, изменения не обернутся для работников сокращением отпуска или уменьшением трудового стажа.