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t.me/kazinform_news Сегодня, 20:26
223
Сегодня, 20:26
223
Фото: t.me/kazinform_news

Казахстанские киберспортсмены стали чемпионами мира по PUBG Mobile на Бали

Сборная Казахстана выиграла чемпионат мира по PUBG Mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию киберспорта.

14-й розыгрыш чемпионата мира от Международной федерации киберспорта IESF прошел со 2 по 10 декабря на Бали, в Индонезии. Общий призовой фонд составил 100 тысяч долларов США. 

На соревнованиях были представлены 16 сильнейших сборных, при этом каждую команду представляли только киберспортсмены из их страны. Казахстанцы одержали победы в 15 матчах.

Чемпионами мира стали казахстанцы: Дамир Axzcer Омаров, Бакытжан Puncher Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай и Арман PSIX Чамани. Ребята набрали 193 игровых очка, которые позволили завоевать золотые медали мирового чемпионата и заработать 50 тысяч долларов.

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#спорт #киберспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:26
223
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