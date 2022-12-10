Казахстанские киберспортсмены стали чемпионами мира по PUBG Mobile на Бали

Фото: t.me/kazinform_news

Сборная Казахстана выиграла чемпионат мира по PUBG Mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию киберспорта.

14-й розыгрыш чемпионата мира от Международной федерации киберспорта IESF прошел со 2 по 10 декабря на Бали, в Индонезии. Общий призовой фонд составил 100 тысяч долларов США.

На соревнованиях были представлены 16 сильнейших сборных, при этом каждую команду представляли только киберспортсмены из их страны. Казахстанцы одержали победы в 15 матчах.

Чемпионами мира стали казахстанцы: Дамир Axzcer Омаров, Бакытжан Puncher Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай и Арман PSIX Чамани. Ребята набрали 193 игровых очка, которые позволили завоевать золотые медали мирового чемпионата и заработать 50 тысяч долларов.