Казахстанские фермеры будут внедрять австралийские методы животноводства

Представители пяти крупных компаний решили участвовать в пилотном проекте по строительству и модернизации действующих производств с учетом современных технологий, перенятых в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйств.

В проекте создание хозяйства-репродуктора на 2,5 тыс. голов, откормплощадки на 5 тыс. и переработки (ТОО "Олжа Агро", Костанайская область), строительство мега-откормочной площадки на 100 тыс. голов (ТОО "Терра", ЗКО), модернизация мясокомбината и внедрение зеленых технологий для производства биогаза, электроэнергии, удобрений (ТОО "Қарасу Астык", Костанайская область), выращивание кормовых культур, строительство скотной биржи и мясокомбината с глубокой переработкой отходов (ТОО "Қайып Ата", Туркестанская область) ,строительство новых и расширение действующих откормплощадок в Жетысу (ТОО "Кайынды").

На первом этапе пилота будет проведен анализ и аудит состояния сельского хозяйства и объектов-участников. В этом казахстанским аграриям поможет команда международных специалистов.

На втором этапе – разработаны финансовые модели и бизнес-планы развития проектов. И уже на третьем – его реализация.

Учитывая, что у некоторых участников пилотного проекта уже есть опыт работы с австралийскими технологиями, проект начнется уже весной 2024 года.

Минсельхоз разрабатывает дорожную карту развития мясного скотоводства на трехлетний период. Документ предусматривает меры по созданию современных экспортоориентированных мясокомбинатов, откормочных площадок по выращиванию КРС с использованием современных технологий, способствующих повышению среднесуточных привесов скота и сокращению периода достижения высоких весовых кондиций.

Пилотный проект по внедрению австралийского метода ведения животноводства на базе казахстанских предприятий является одним из пунктов данного документа.