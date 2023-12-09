Эксперты высказались о Плане действий в области прав человека

Президент Казахстана подписал Указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". Документ включает в себя ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту казахстанцев в области правосудия, а также предупреждение пыток и жестокого обращения. По мнению экспертов, этот шаг — показатель приверженности Главы государства демократии и принципам верховенства закона, передаёт BaigeNews.kz.

Общественный деятель Рахим Ошакбаев в первую очередь обращает внимание на формулировку пункта об ужесточении уголовного законодательства.

"Важно то, как сформулирован пункт – не просто "ужесточение законодательства", а именно "ужесточение уголовного законодательства". Это даёт нам надежду на решение актуальной проблемы в сфере семейно-бытового насилия. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию по работе над этим законопроектом", — сказал он.

По мнению общественника, в рамках гуманизации уголовного законодательства ключевые проявления насилия, такие как нанесение лёгких телесных повреждений, побои, остались практически безнаказанными.

"По нашей оценке, не менее миллиона женщин ежегодно сталкиваются с насилием в семьях. Поэтому вопрос криминализации семейно-бытового насилия остаётся крайне необходимым для снижения уровня насилия в стране. Но, в то же время, надо признать, что только лишь одной криминализации будет недостаточно, нужен более обширный подход с принятием целого комплекса мер", — считает Ошакбаев.

Исполнительный директор ОФ "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова считает, что подписанный указ президента о плане действий подтверждает значительный потенциал государственной политики.

"Ранее у нас принимались два пакета мер в области прав человека. В первом пакете было 26 мер, во втором – 27. Оба они принимались правительством. В этот раз план действий принимается самим президентом. Это говорит о том, что глава государства, как дипломат, как человек работающий в системе ООН, понимает важность обеспечения и соблюдения прав и свобод человека", — считает она.

Жемис Турмагамбетова — член группы по разработке мер соблюдения прав человека. Эксперт долгое время работает над собственным проектом "переговорная полиция", суть которого — научить сотрудников правоохранительных органов вести переговоры с демонстрантами и митингующими.

"В целом, президентский план содержит конкретные шаги — вплоть до принятия семи законов, связанных с конституционными правами человека. Это продвижение политики равенства прав и возможностей для женщин и мужчин. Это и ликвидация дискриминации женщин, в том числе связанных с насильственными преступлениями. Это и право на свободу объединений и мирных собраний, право на труд и охрану труда. И самое главное — право на жизнь и достоинство через закрепление на уровне закона и применение практики нулевой терпимости к бытовому насилию и пыткам", — считает правозащитница.

Жемис Турмагамбетова также подчёркивает, что для большей эффективности в работу над законами следует активно привлекать общественность.

"Общество должно быть заинтересовано и лично участвовать в принятии этих девяти действий в области прав человека. Гражданскому обществу нужно включаться в рабочие группы, предлагать свои решения, свои формулировки статей. Теперь не надо просто сидеть и говорить "это плохо", "эти законы не работают", "эти меры малоэффективны", "а это не выполняется". Как раз сегодня нам дают возможность проявить своё участие, выразить мнение, показать неравнодушие, дать свои предложения" — сказала Жемис Турмагамбетова.

Напомним, 10 декабря 2023 года исполняется 75 лет одному из самых значимых глобальных обязательств в мире — Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). В Декларации впервые сформулированы основные права человека, подлежащие всеобщей защите. Эксперты отмечают, что указ главы государства и принятый им План действий в области прав человека подписан именно сегодня и должен восприниматься как приверженность руководства страны последовательным демократическим реформам и их проникновению в повседневную жизнь граждан Казахстана.

В рамках этого документа уже приняты семь законов, в том числе по ужесточению законодательства в сфере бытового насилия, усилению требований в сфере безопасного труда, закреплению статуса региональных уполномоченных по правам ребёнка. Кроме того, утверждены четыре комплексных плана Правительства по безопасности труда, инклюзивной политике, продвижению равных прав мужчин и женщин, и их безопасности в РК.

Также в Казахстане прошли мероприятия и практического характера, в том числе в форме тренингов с участием экспертов международных организаций – ООН и ОБСЕ, по внедрению правовых изменений в рамках политических реформ Главы государства на уровне регионов.