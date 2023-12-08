Казахстан продолжает последовательное движение в области прав человека и демократии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В целях дальнейшего развития системы защиты прав человека и верховенства закона постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План действий в области прав человека и верховенства закона.

2. Правительству Республики Казахстан:

1) принять необходимые меры по реализации Плана действий;

2) на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана действий", - сказано в документе.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

План включает 41 мероприятие. Среди них - учреждение должности внештатного советника акима по вопросам гендерного равенства, в том числе из числа гражданского общества, экспертов и бизнес-сообщества; разработка и принятие плана действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин; законодательное закрепление статуса региональных уполномоченных по правам ребёнка и консолидация их усилий с уполномоченным по правам ребёнка в РК .

Кроме того, в 2025 году в стране планируют провести исследование для получения комплексных данных о выявлении незаконного использования детского труда в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг; выработку предложений по проведению выездных и внеплановых проверок, а также по укреплению системы инспекции труда.

В Казахстане также хотят внедрить практику социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере, увеличить количество постоянно действующих специализированных (кризисных) центров в районных центрах и удалённых населённых пунктах по оказанию помощи женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия. В планах укрепление потенциала центров по поддержке семьи в целях их вовлечения в профилактические мероприятия, связанные с предупреждением насилия в отношении женщин, девочек и других уязвимых групп.

Говорится в документе и об ужесточении уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия. Срок - январь 2024 года. Запланировано также создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников.

Ещё один из пунктов - совершенствование законодательства в области трудовых отношений, включающее определение понятия "сексуальные домогательства на рабочем месте", в соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотрев эффективные процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой защиты и санкции.