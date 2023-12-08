Усиление гендерного равенства, борьба с бытовым насилием: Токаев прокомментировал указ

Президент Казахстана в связи с подписанием Указа "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона" опубликовал пост на странице в соцсети Х и объяснил, каких сфер жизни коснутся изменения, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с Всемирным днём прав человека подписал Указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения. Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации Плана будут приняты соответствующие законы", – написал Касым-Жомарт Токаев.