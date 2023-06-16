Казахстанские дети стали меньше читать — депутат

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Международное исследование качества чтения и понимания текста среди младших школьников PIRLS показало, что казахстанские дети стали намного меньше читать. Об этом сегодня, выступая на Национальном курултае в Туркестане, сообщила депутат мажилиса парламента Жулдыз Сулейменова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В исследовании есть чёткие показатели. Они указывают на то, что казахстанские родители не читают с детьми. Также сильно снижен показатель понимания детьми сути текста", — сообщила она.

По словам депутата, средний результат казахстанских учащихся составил 504 балла, что ниже показателя 2016 года на 32 пункта. Самые высокие результаты у Сингапура (587), Ирландии (577), и Гонконга (573). Она отметила, что Казахстану нужно будет изучить опыт названных стран в этом направлении.

"Мы сейчас бьём тревогу, что нужно развивать библиотечное дело, повышать статус библиотек. Для этого нужно отдельно разрабатывать законодательные нормы", — отметила Сулейменова.

Депутат добавила, что мажилис дважды направлял законопроект о новом содержании работ библиотек и статусе библиотекаря в правительство, однако его не поддержали.

"В связи с этим сейчас мы вносим изменения в закон о культуре, потому что там есть раздел о библиотеках. Мы хотим его расширить, и будем заново направлять в правительство. Чтобы закон вошёл в мажилис, он должен получить одобрение от правительства. И мы будем добиваться этого", — заявила она.

Сулейменова уточнила, что сейчас библиотекари делают техническую работу, занимаются только книжным фондом.

"Нужно детей заинтересовать, проводить разные викторины, уроки в библиотеках. Во многих странах не просто библиотекари, а педагоги-библиотекари. Мы видим, что специальность библиотекарей сейчас устаревает. Мы хотим развивать её в новом ключе, чтобы эти люди работали над грамотностью чтения детей", — сказала она.

Напомним, в 2020 году в Казахстане запустили масштабный республиканский проект "Читающая школа". Он должен был помочь учителям повысить статус чтения и развить читательскую грамотность среди учащихся. В рамках проекта в школы закупили почти четыре миллиона экземпляров современных книг, компьютеры, создали электронные библиотеки.

Ранее бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, как прививал своим детям любовь к чтению.