Аймагамбетов рассказал, как привил своим детям любовь к чтению

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Министр просвещения РК поделился воспоминаниями из детства, а также рассказал о том, как привил своим детям любовь к чтению, передаёт BaigeNews.kz.

О важности чтения Асхат Аймагамбетов рассуждает на своей странице в Facebook.

"Одно из воспоминаний детства — огромные шкафы, полные книг и большое разнообразие литературы дома. Помню, с какой гордостью у нас говорили о подписке на книги той или иной серии или об очередной прочитанной книге. Неудивительно, что я тоже увлекся и в скором времени перечитал всю домашнюю библиотеку, а позже стал постоянным читателем районной библиотеки", — вспоминает министр.

По его словам, самым частым замечанием в детстве, которое он слышал, было не читать во время еды.

"Позже, когда у меня появились дети, сначала я читал им сказки, а затем старший сын стал читать самостоятельно. Начав со сказок и небольших рассказов, мы плавно перешли к другим жанрам: приключениям, научной фантастике и научно-популярной литературе. Уже с пятого класса сын начал читать по 30-50 книг в год. И тогда, уже мы сами начали делать замечание сыну — не отвлекаться на чтение во время ужина. Младшему, который еще ходит в детский сад, нравится слушать сказки, особенно, современные казахские комиксы, например, про Еркетая и Жанибека", — написал Асхат Аймагамбетов.

Он посоветовал казастанским родителям не завтравлять детей читать.

"Очень важно не давить на детей, а прививать любовь к чтению на личном примере. Ребенок должен видеть родителей за чтением. И тогда проявится интерес. Важно учитывать, что книги влияют на характер ребёнка и на формирование ценностей. Книги с положительной сюжетной линией прививают полезные привычки и дают хорошее воспитание. Поэтому нужно поддерживать и приобщать детей к чтению, покупать и дарить им книги, посещать вместе книжные выставки", — отметил глава министерства просвещения.

Ранее ведомство публиковало результаты международных исследований PISA, TIMSS. По словам министра, они показывают четкую и положительную корреляцию между совместным чтением родителей с детьми и их дальнейшей академической успеваемостью в школе. По результатам исследований, те дети, у которых есть дома книги, показали более высокие результаты.

"Именно поэтому в 2020 году мы запустили масштабный республиканский проект "Читающая школа", чтобы привлечь школьников к чтению художественной литературы. Об этом проекте расскажу в отдельном посте", — пообещал Аймагамбетов.

Министр призвал казахстанских школьников уделить как можно больше времени чтению книг. Ведь знания — самый ценный багаж, подчеркнул Аймагамбетов.