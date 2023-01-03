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"Читающая школа": о результатах проекта за 2 года рассказал глава Минпросвещения
В 2020 году в Казахстане запустили масштабный республиканский проект "Читающая школа". Он должен был помочь учителям повысить статус чтения и развить читательскую грамотность среди учащихся. В рамках проекта в школы закупили почти четыре миллиона экземпляров современных книг, компьютеры, создали электронные библиотеки, передаёт BaigeNews.kz.
Однако министр отметил, что проект реализуется не во всех регионах одинаково качественно, и в министерстве продолжат работу в этом направлении. Открытые библиотеки будут развивать в рекреационнных пространствах внутри школ. Кроме традиционных библиотек, которые работают по расписанию, закрываются на ключ, в библиотеках нового формата ученикам предоставят возможность читать книги и даже делать уроки.
"Уже сейчас мы видим положительный эффект от "Читающей школы". Спрос рождает предложение и влияет на развитие рынка. Количество переводной литературы на государственном языке резко выросло за последний год. Повышение интереса к чтению влияет и на продажи книг на казахском языке, в этом году зафиксирован существенный рост. Анализ, проведённый нами до запуска проекта, показал практически полное отсутствие современной художественной литературы в библиотеках наших школ, особенно на казахском языке. В связи с этим, мы сделали акцент на доступности литературы прежде всего на казахском языке и включении в перечень изданий жанра научной фантастики и лучших произведений мировой литературы", - написал министр.
Он отметил, что всё чаще начал встретчать качественно переведённые на казахский язык бестселлеры, к примеру, переводы "Гарри Поттера" и "Чудо" Паласио, а также растущее количество качественных отечественных изданий и авторов.
"Недавно с удовольствием прочитал книгу на тему образования "ШколаТа или как получать удовольствие от образования" (Акикат Рас). Понравились и следующие три издания казахстанских авторов, прочитанных детьми или детям: Рустем Сауытбай - "Шоко алем" (школьный учитель), Зира Нурызбаева - "В поисках Золотой чаши. Приключения Бату и его друзей" и комиксы "Еркетай". Призываю читать вслух своим маленьким детям, поддерживать и приобщать их к чтению, покупать и дарить им книги, посещать вместе книжные выставки. Ну и, конечно, важно на личном примере демонстрировать важность чтения", - добавил Аймагамбетов.
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