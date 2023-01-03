"Читающая школа": о результатах проекта за 2 года рассказал глава Минпросвещения

В 2020 году в Казахстане запустили масштабный республиканский проект "Читающая школа". Он должен был помочь учителям повысить статус чтения и развить читательскую грамотность среди учащихся. В рамках проекта в школы закупили почти четыре миллиона экземпляров современных книг, компьютеры, создали электронные библиотеки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook , пересмотрена работа библиотекарей, переформатирована работа действующих и открыты новые школьные библиотеки и коворкинг-центры, а также проведены конкурсы среди детей. Также в школах введены 20-минутки для чтения книг и других мероприятий.

Однако министр отметил, что проект реализуется не во всех регионах одинаково качественно, и в министерстве продолжат работу в этом направлении. Открытые библиотеки будут развивать в рекреационнных пространствах внутри школ. Кроме традиционных библиотек, которые работают по расписанию, закрываются на ключ, в библиотеках нового формата ученикам предоставят возможность читать книги и даже делать уроки.

"Уже сейчас мы видим положительный эффект от "Читающей школы". Спрос рождает предложение и влияет на развитие рынка. Количество переводной литературы на государственном языке резко выросло за последний год. Повышение интереса к чтению влияет и на продажи книг на казахском языке, в этом году зафиксирован существенный рост. Анализ, проведённый нами до запуска проекта, показал практически полное отсутствие современной художественной литературы в библиотеках наших школ, особенно на казахском языке. В связи с этим, мы сделали акцент на доступности литературы прежде всего на казахском языке и включении в перечень изданий жанра научной фантастики и лучших произведений мировой литературы", - написал министр.

Он отметил, что всё чаще начал встретчать качественно переведённые на казахский язык бестселлеры, к примеру, переводы "Гарри Поттера" и "Чудо" Паласио, а также растущее количество качественных отечественных изданий и авторов.