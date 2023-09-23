Казахстанские буксиры из Каспийского моря приплыли в Персидский залив

Из Каспийского моря в Персидский залив добрались казахстанские буксиры "Талас" и "Эмба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Суда преодолели долгий и сложный путь, пройдя за 52 дня через Каспийское море, российские воды, турецкие проливы, Суэцкий канал и Аденский залив, покрывая более 5000 морских миль (приблизительно 9500 км). Их назначение — обслуживание оффшорных проектов на островах Аль-Галлан и Дас в регионе Абу-Даби. В будущем планируется отправить в Персидский залив третий буксир — "Иргиз".

Об этом сообщили в "Казмортрансфлот".

Два буксира, принадлежащих ТОО "НМСК "Казмортрансфлот", с именами "Талас" и "Эмба" готовы к началу своей работы в Персидском заливе.