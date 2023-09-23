Казахстанские буксиры из Каспийского моря приплыли в Персидский залив
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Из Каспийского моря в Персидский залив добрались казахстанские буксиры "Талас" и "Эмба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Суда преодолели долгий и сложный путь, пройдя за 52 дня через Каспийское море, российские воды, турецкие проливы, Суэцкий канал и Аденский залив, покрывая более 5000 морских миль (приблизительно 9500 км). Их назначение — обслуживание оффшорных проектов на островах Аль-Галлан и Дас в регионе Абу-Даби. В будущем планируется отправить в Персидский залив третий буксир — "Иргиз".
Об этом сообщили в "Казмортрансфлот".
Два буксира, принадлежащих ТОО "НМСК "Казмортрансфлот", с именами "Талас" и "Эмба" готовы к началу своей работы в Персидском заливе.
"Это произошло в рамках расширения сотрудничества между АО НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Дочерние организации обеих компаний заключили трёхлетний контракт на аренду казахстанских буксиров. Суда с национальными экипажами на борту предназначены для обслуживания оффшорных проектов на островах Аль-Галлан и Дас в регионе Абу-Даби, — сообщили в национальной компании.
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