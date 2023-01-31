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Лента новостей

BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 02:30
184
Сегодня, 02:30
184
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Казахстанская система "Сергек" внедрена в Узбекистане

Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности "Сергек" внедрена в городе Наманган в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "KazakhExport".

Это второй по численности населения город в стране после Ташкента, административный центр Наманганской области. 25 аппаратно-программных комплексов "Сергек" фиксируют нарушения правил дорожного движения на 13 участках города и районах области. Интеллектуальная система прошла сертификацию по законодательству Узбекистана. 

Как в городах Казахстана, так и в Намангане система фиксирует превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки. Проект реализован за счёт частных инвестиций, при субсидировании госпрограммы экспорта, в частности, с помощью кредитования KazakhExport. Инструмент поддержки - страхование экспортных кредитов.

Система "Сергек" является продуктом казахстанских разработчиков, группы компаний Sergek Group, объединяющих software и hardware специалистов. 

В настоящее время система "Сергек"  функционирует в восьми городах Казахстана. Это Астана, Усть-Каменогорск, Алматы, Атырау, Шымкент, Семей, Тараз и Туркестан. К тому же, Sergek Group разрабатывает экспортную стратегию по продвижению продуктов на экспорт. Ближайшая цель - рынки Центральной и Юго-Восточной Азии, а также регион Ближнего Востока и Африки.

Установка системы "Сергек" сказывается на повышении водительской дисциплины и на снижении смертельных ДТП. За первый год работы системы число погибших в ДТП в Астане сократилось на 43% - с 60 погибших до 34 и сохраняется на том же уровне все последующие годы. В Алматы (2019-2022 гг.) - со 161 до 96. В Шымкенте (2020-2022 гг.) - с 76 до 57. С помощью системы также удаётся раскрывать уголовные преступления.

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#Сергек #Узбекистан #экспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:30
184
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