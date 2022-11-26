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olympic.kz Сегодня, 17:16
211
Сегодня, 17:16
211
Фото: olympic.kz

Казахстанская конькобежка завоевала золото в Финляндии

Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала победительницей юниорского этапа Кубка мира в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального Олимпийского комитета.

Она стала лучшей на дистанции 1000 метров. Дауранова выиграла с результатом 1:22.107.

Второй на финише была полячка Виктория Дабровска. Итальянка Серена Пергер замкнула тройку лучших.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:16
211
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