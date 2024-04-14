"Казахстанская Барби" объявила соперницу по бою за титул чемпионки мира

Казахстанка Ангелина Лукас (8-1) проведёт бой за титул чемпионки мира по версии WIBF, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Соперницей казахстанки станет представительница Индии Мамта Сингх.

Бой пройдет в Таиланде 25 апреля.

"Чтобы стать абсолютной чемпионкой мира, нужно владеть всеми этими титулами: IBF, IBO, WIBF, WBO, WBC,WBA, WBF Это очень важный поединок для меня. На вечере бокса в Бангкоке я сражусь с сильной оппоненткой из Индии с рекордом 5-1-0. Именно её выбрали WIBF как одного из главного претендента на титул, также соперница имеет большой любительский опыт. Настраиваюсь на войну в 10 раундов и очень готовлюсь. На арене Spice plus 25 апреля состоятся 5 титульных поединков, это большое и громкое событие, мой поединок один из главных на этом вечере бокса. Я хочу с гордостью поднять флаг нашей любимой родины", — сообщила Ангелина Лукас.

Она также рассказала, что прямая трансляция поединков запланирована с обеда, примерно с 14:00 по времени Таиланда. По Казахстанскому времени — в 12:00.