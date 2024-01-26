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Казахстанок пригласили на бесплатные консультации к онкогинекологам

Сегодня, 08:56
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gov.kz Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:56
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Фото: gov.kz

В рамках Недели профилактики рака шейки матки в региональных онкологических организациях Казахстана пройдет единый День открытых дверей для женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Сообщается, что женщины могут получить бесплатную консультацию и обследование у онкогинекологов по поводу патологии шейки матки.

День открытых дверей пройдёт 27 января в 19 медучреждениях страны с 9:00 до 13:00 часов.

 

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