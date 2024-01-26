Казахстанок пригласили на бесплатные консультации к онкогинекологам
Сегодня, 08:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:56Сегодня, 08:56
137Фото: gov.kz
В рамках Недели профилактики рака шейки матки в региональных онкологических организациях Казахстана пройдет единый День открытых дверей для женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Сообщается, что женщины могут получить бесплатную консультацию и обследование у онкогинекологов по поводу патологии шейки матки.
День открытых дверей пройдёт 27 января в 19 медучреждениях страны с 9:00 до 13:00 часов.
Самое читаемое
- Самолёт с пленными на борту рухнул под Белгородом
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько сельчан
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"