Казахстанку насмерть сбили в Италии

Фото: salerno.occhionotizie.it

В Италии в ДТП погибла 27-летняя казахстанка Асем Жарбосын, передает BaigeNews.kz. В городе Салерно ее насмерть сбил автомобиль. В министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию. В ведомстве отметили, что находятся на связи с родными погибшей.

Итальянские СМИ сообщают, что Асем Жарбосын была студенткой докторантуры университета Салерно. 17 января 20-летний водитель Peugeo сбил студентку на пешеходном переходе около оперного театра Джузеппе Верди. По данным местных изданий, виновник аварии остановился, оказал первую помощь и вызвал скорую помощь. Однако спасти девушку не удалось.