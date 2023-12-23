Казахстанку наградили за лучшее вечернее платье на "Мисс Земля"

Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву на международном конкурсе красоты "Мисс Земля" наградили за лучшее вечернее платье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Об этом сообщили во время трансляции финала конкурса в Youtube. Он прошёл во вьетнамском городе Хошимин.

Победительницей конкурса, которой присвоен титул "Мисс Земля", стала Дрите Зири из Албании.

"Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, "Мисс Огня" - представительница Таиланда Кору Блиалулт, "Мисс Вода" - До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Организаторы конкурса также вручили награды в семи специальных номинациях. Призы за лучшее выступление и лучший национальный костюм получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама. В конкурсе бикини победила филиппинка Ильяна Адуана. Выбором народа стала Синди Инанто из Индонезии. Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву наградили за лучшее вечернее платье. Первое место в конкурсе талантов заняла Кейтлин Дульси из Новой Зеландии. Лучшая презентация об экологии была у команды Европы.