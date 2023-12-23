Казахстанку наградили за лучшее вечернее платье на "Мисс Земля"
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Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву на международном конкурсе красоты "Мисс Земля" наградили за лучшее вечернее платье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Об этом сообщили во время трансляции финала конкурса в Youtube. Он прошёл во вьетнамском городе Хошимин.
Победительницей конкурса, которой присвоен титул "Мисс Земля", стала Дрите Зири из Албании.
"Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, "Мисс Огня" - представительница Таиланда Кору Блиалулт, "Мисс Вода" - До Тхи Лан Ань из Вьетнама.
Организаторы конкурса также вручили награды в семи специальных номинациях. Призы за лучшее выступление и лучший национальный костюм получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама. В конкурсе бикини победила филиппинка Ильяна Адуана. Выбором народа стала Синди Инанто из Индонезии. Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву наградили за лучшее вечернее платье. Первое место в конкурсе талантов заняла Кейтлин Дульси из Новой Зеландии. Лучшая презентация об экологии была у команды Европы.
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